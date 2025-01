Clementine (16) is de Krak van De Panne: “Het EK in Zweden met de U17 was onvergetelijk”

De talentvolle voetbalster Clementine Reynebeau wordt volgende maand 17 jaar. De spits van Club YLA is daarmee een van de jongste Kraks. De komende jaren wil ze verder bouwen aan een mooie voetbaltoekomst.

Clementine Reynebeau Privé Clementine Reynebeau werd geboren op 19 februari 2008 in Oostende. Haar ouders zijn Sofie Demolder en Gilbert Reynebeau. Haar plusmama is Belinda Flamey. Clementine heeft een kleine broer Arnout (4). Loopbaan Na het kleuter en lager in De Panne begon ze het middelbaar in het Atheneum van Veurne. Sinds het tweede middelbaar loopt ze school in Brugge. Dit jaar zit Clementine in het vijfde jaar TSO Sport. Vrije tijd Voetbal en tijd doorbrengen met familie.

Clementine mag zich een jaar lang de Krak van De Panne noemen. “Deze erkenning doet deugd, het bewijst dat er veel mensen achter me staan. Veel campagne heb ik niet gevoerd, maar mijn ouders hebben mijn nominatie gretig gedeeld op sociale media en ronselden stemmen. Het leefde enorm bij hen”, vertelt ze vanuit Brugge, waar ze in het vijfde middelbaar zit. Ze volgt er de richting TSO Sport. Clementine is er bezig met de verdere uitbouw van haar voetbalcarrière. Een carrière die begon op de speelplaats van de lagere school. “In de pauzes was ik vaak aan het voetballen met mijn vrienden. Ik besloot om me aan te sluiten bij WS Adinkerke. Voor mijn voetbalcarrière heb ik verschillende andere sporten uitgeprobeerd: zwemmen, tennis, ballet… Het was even zoeken naar de sport die me het best lag”, lacht de spits die van Adinkerke overstapte naar de jeugd van KSV Diksmuide en sinds drie jaar de kleuren van Club Brugge verdedigt. “In het verleden stond ik ook nog achterin of op de zes. Ik zie mezelf als een targetspits die de bal kan bijhouden en ik kan goed mijn lichaam zetten. Ik heb elk jaar stappen kunnen zetten en wil dat blijven doen.”

Hoogtepunten

“2024 was voor mij een onvergetelijk jaar met veel positieve herinneringen. Ik kon vanuit de B-ploeg doorstromen naar de A-ploeg in eerste klasse en speelde voor het eerst een EK met de nationale U17-ploeg in Zweden. Onze bondscoach is voormalig Red Flame Lenie Onzia. We zaten in een groep met Spanje, Polen en Portugal. Tegen Polen en Portugal verloren we nipt met 1-0, het doelpunt tegen Portugal viel pas in de toegevoegde tijd. Spanje – de latere winnaar – won met 5-0 tegen ons. Tijdens het EK mocht ik drie keer starten. Ik stond zowel centraal in de spits als op de rechterflank. Later in het jaar volgden nog andere hoogtepunten: mijn contractverlenging bij Club en mijn eerste doelpunten bij de A-ploeg”, klinkt het. Met die A-ploeg strijdt Clementine dit seizoen mee voor een plaats bij de eerste zes. Afgelopen weekend speelden ze thuis in Aalter tegen Zulte Waregem (4-0). Komend weekend treffen ze de dames van KAA Gent. “Daarna volgt de clash tegen OH Leuven. We hopen ons doel te bereiken en hopelijk kan ik nog extra doelpunten scoren voor mijn team. Ik blijf ook actief bij de nationale U17-ploeg. In maart volgt er een eliteronde en als we goed presteren, kunnen we weer naar het EK in mei.”

Clementine is bijna dagelijks met voetbal bezig en ze is vaak weg van huis. “’s Middags stoppen mijn lessen en daarna gaan we met een busje naar Schiervelde. Daar vinden onze trainingen plaats in The Nest. We zijn elke namiddag aanwezig. Of dat pittig is? Na drie jaar raak je dat wel gewoon. De sfeer is tof op het internaat en mijn beste vrienden zitten in het voetbal. Op vrije dagen ga ik graag terug naar huis. Mijn ouders zijn heel belangrijk voor mij als steun en toeverlaat en daarvoor ben ik hen heel dankbaar. Ze volgen me zoveel mogelijk en zijn vaak aanwezig tijdens de wedstrijden.”