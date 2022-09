Chiro Ruiselede is na fusie klaar voor spetterend werkjaar

Tot zowat begin augustus had Ruiselede een jongens- en meisjesafdeling van de Chiro, met elk hun eigen jaarwerking met speelnamiddagen op zondag. Dat zal voortaan anders zijn: er is nu nog één Chiro Ruiselede. De hoofdleiders van toen geven uitleg en juichen toe dat de goesting om er ambitieus in te vliegen heel groot is.

Karolina Mikula, schoonheidsspecialiste, en Liam Maeyens, werkzaam bij Industriebouw Van de Walle in Aalter, blijven zich maximaal inzetten vanaf nu. Het duo heeft een drukke maand voor de boeg. De grote première is op zondag 2 oktober, de jaarlijkse ‘Startdag’, nu voor het eerst met de gemengde groep.

“De intentie voor een fusie kwam er niet uit het niets. Het werd al langer aangevoeld als een noodzaak en de vragende partij was de jongensafdeling. De meisjesgroep, met zes leeftijdscategorieën, telde ruim 110 leden, de groep jongens met een analoge onderverdeling, amper 40. Als je dan weet dat er op bepaalde zondagen maar 20 jongens opdaagden, dan is het nogal evident dat er luidop werd nagedacht over alternatieven. Met opzet hebben we de plannen goed verzwegen tot na de zomerkampen van juli. We wilden die leuke tijden in geen enkel opzicht hypothekeren. Navraag bij de leiders en leidsters leverde enkel maar positieve reacties op”, vertelt het duo.

Drukke weken

“Via de online site van Chiro nationaal hebben we de leden en leiders ingeschreven. We wilden absoluut in orde zijn met alles inzake de verzekering. Voortaan is er dus één Chiro in Ruiselede. Ons stamnummer kennen we voorlopig nog niet. Elke leeftijdsgroep, zowel bij de jongens als bij de meisjes had een specifieke naam. Voor de leden uit het vijfde en zesde leerjaar wordt het RAKWI, een samenvoeging van de vroegere Rakkers en Kwik. We staan voor drukke weken, met de jaarlijkse events en de uitdaging vanaf de start van ons werkjaar: de nieuwe fusiegroep vanaf zondag 2 oktober. We verwachten ook van alle ouders een positieve evaluatie. Nieuwe leden kunnen zich meteen inschrijven op de ‘probeersessie’ van 17 september, of later in het jaar”, zeggen Liam en Karolina.

Het feestweekend van Chiro Ruiselede omvat:

De Streekbierenavond in het Park op vrijdag 16 september, en de Speelstad op zaterdag 17 september op De Markt. Daar toont de leiding wat het jaar door georganiseerd wordt en is er uitgebreide informatie beschikbaar. Zondag 18 september is er de grote BBQ in zaal Spel en Sport om 12 uur.

Op zaterdag 24 september in de Chirolokalen en strook weiland en bijgeplaatste tent in de Aalterstraat: de grote alom bekende Wallstreet Beursfuif, waarvoor gehoopt wordt minstens 1.500 feestvierders te begroeten. En weer een weekje later, de grote ‘entrée’, de start van ‘Chiro Ruiselede’ met de gemengde groep.