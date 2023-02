Cheque van 900 euro voor AanZet

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in LDC Oud St.-Jozef blikte voorzitter Henk Deprest van Open VLD in de toekomst. Hij wil in het vooruitzicht van de verkiezingen de komende maanden met de partij vanuit de oppositie een mooi verhaal schrijven. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Van Hulle had het vooral over de mooie kansen die Maldegem gemist heeft door de putsch die in 2022 werd gepleegd. Het mooiste moment van de nieuwjaarsreceptie was de overhandiging van een cheque van 900 euro, de opbrengst van Out of the Blue, aan AanZet. Met dat bedrag steunt Open VLD de opleiding van drie kansarme schoolkinderen. (LV)