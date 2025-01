Centrum voor Dagverzorging ’t Nest viert vijfjarig jubileum: “Vrijdag gratis verrassingsoptreden van bekende artiest”

Het Centrum voor Dagverzorging ’t Nest op de zorgcampus vierde op maandag 20 januari officieel haar vijfjarig bestaan. Het aantal gebruikers is in die tijd sterk gegroeid: van 9 in het eerste jaar naar 32 gebruikers vandaag. Als afsluit van de feestweek is er op vrijdag van 14.30 uur tot 16 uur een gratis verrassingsoptreden van een bekende artiest.

Bij de oprichting op 20 januari 2020 was het doel van ’t Nest om een veilige plek creëren waar ouderen zich gewaardeerd en ondersteund voelen, zowel fysiek als emotioneel. Bezoekers konden deelnemen aan activiteiten zoals creatieve workshops, lichte bewegingssessies, medicatiebeheer en fysiotherapie. Daarnaast is er veel aandacht voor mantelzorgers, die op ondersteuning en een luisterend oor kunnen rekenen.

Ontmoetingsplek

“Het is hartverwarmend om te zien hoe ’t Nest in vijf jaar tijd is uitgegroeid tot een echte ontmoetingsplek waar mensen elkaar vinden en ondersteunen”, aldus Bieke Dobbels, coördinator van het centrum. “Onze gebruikers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers maken samen van ’t Nest een warme gemeenschap waar iedereen zich welkom voelt. Daar zijn we enorm trots op.”

Verrassingsoptreden

De feestweek ter ere van het jubileum loopt bijna ten einde. “Bezoekers genoten de afgelopen dagen van een ontbijtbuffet, een aperitiefmoment, een informatiemiddag over hulpmiddelen in huis en een gezellige prijzenbingo. Het hoogtepunt van de week is het verrassingsoptreden, dat morgen van 14.30 uur tot 16 uur plaatsvindt. Dit optreden, verzorgd door een bekende artiest, is gratis toegankelijk. Iedereen, van huidige bezoekers en mantelzorgers tot toekomstige geïnteresseerden, is van harte welkom om mee te vieren”, zegt Bieke Dobbels.

Betere faciliteiten

“Hoewel het centrum trots is op wat het de afgelopen vijf jaar heeft bereikt, richt het zich ook op de toekomst. Nieuwe programma’s, verbeterde faciliteiten en samenwerking met lokale partners staan op de planning, met als doel de zorg en het welzijn van bezoekers verder te verbeteren”, zegt schepen van Zorgcampus Valerie Deraeve (Respect). “Het succes van Centrum voor Dagverzorging ’t Nest is te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en mantelzorgers. Samen bouwen zij aan een plek waar ouderen zich thuis voelen.” (TOGH)