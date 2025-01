Cathy (55) is de Krak van Vleteren: “Als ik onrecht zie of voel, dan kan ik niet stil blijven”

Cathy Heffinck is zaakvoerster van C-Sense en woont samen met haar partner Rinus Motmans in Westvleteren. Vorig jaar werd haar achternichtje Eowyn (5) geconfronteerd met leukemie. Cathy organiseerde daarom een dorpsconcert ten voordele van het gezin. “Hierdoor kan het gezin een weekendje naar Pairi Daiza, als Eowyn niet meer ziek is.”

Cathy Heffinck Privé Cathy Heffinck is 20 jaar samen met Rinus Motmans. Cathy en Rinus hebben elk twee kinderen: Maxime (26) en Emma Pacco (25) en Martijn (34) en Marisa Motmans (31). Emma is ook de fiere meter van Eowyn. Loopbaan Binnen de jeugd- en gehandicaptenzorg en orthopedagogie was Cathy op werkvlak actief. Daarna volgde ze de lerarenopleiding. Ze doorliep een loopbaan van 32 jaar bij jongeren met speciale behoeften en noden. In 2013 opende Cathy haar eigen zaak C-SENSE, sinds twee jaar volledig zelfstandig met vier specialisaties: laser- en suikerontharing, huidverbetering en medische voetzorg. Vrije tijd Haar werk thuis is grotendeels haar hobby. Cathy houdt ook van reizen, de rust en de natuur.

Voor haar achternichtje Eowyn organiseerde Cathy Heffinck een optreden van Katrien Verfaillie. “Dorpsbode van Westvleteren worden, leek me een leuk idee. Met de opbrengst wou ik het gezin een weekendje Pairi Daiza cadeau doen”, vertelt Cathy. “Ik heb een groot hart voor jongeren die het moeilijk hebben. Ik ben heel empathisch en gevoelig, maar anderzijds spreek ik recht vanuit mijn hart, met eerlijkheid en passie. Ik deel wat ik voel zonder veel omwegen. Met mijn sterk rechtvaardigheidsgevoel kan ik niet stil blijven als ik onrecht zie of voel. Familie is niet alleen een bloedband, het is de kern van het leven.”

Acute leukemie

In oktober 2023 werd Cathy gebeld door haar schoonzus, waardoor ze helemaal ondersteboven en emotioneel was. “Eowyn had net de diagnose acute leukemie gekregen. Het gezin werd op slag ontwricht in die zin dat haar mama Heavenly haar studies onmiddellijk moest stoppen om elke dag in het ziekenhuis te blijven met Eowyn. Broertje Nando kon nauwelijks vatten wat er gaande was. Papa Hannes Devreese, die meehielp op de geitenboerderij, kreeg alle begrip van zijn ouders om tijdelijk de zorg voor zijn gezin op te nemen. Wij als familie konden enkel van de zijlijn toekijken, een bezoekje kon niet meer door het besmettingsgevaar”, legt Cathy uit.

“Ook financieel werd de diagnose een grote zorg voor het gezin. Met de hele familie organiseerden we in november 2022 een koekjesverkoop om de zorgkosten die niet werden terugbetaald te ondersteunen. Ondertussen vond ik het moeilijk om door te gaan met het gewone leven terwijl het gezin hun dagelijkse activiteiten moest staken. Geen speelpleinbezoekjes meer, niet langer ravotten op het strand, geen badpakje meer aantrekken om te gaan zwemmen, geen fietstochtjes meer…”

Dorpsbode

Het allerlaatste optreden in het Hof Van Commerce deed iets met Cathy. “Ik werd betoverd van de schoonheid en eenvoud van Katrien Verfaillie haar optreden. Een jaar lang trok ze van dorp tot dorp. Ik engageerde me direct om van daaruit de opbrengst te schenken aan Eowyn. Ik organiseerde alles samen met Rinus en kon op de avond zelf rekenen op de hulp van vrienden en familie. We konden toen 1.100 euro ophalen.”

De titel van Krak is een overwinning voor Cathy én Eowyn. “Ik wou dit vooral winnen voor Eowyn. Daarom ben ik ook ontzettend dankbaar dat er zoveel mensen hebben gestemd. Wat de toekomst brengt voor mij? Wanneer Eowyn genezen is zullen we afspreken om sushi te eten, het weekendje Pairi Daiza te boeken en vooral de verloren momenten in te halen. Met mijn gezin zullen we verder gewoon de dingen doen zoals we bezig zijn en genieten van kleine zaken. Gezond blijven is het allerbelangrijkste.”