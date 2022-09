Cate en Stefaan starten derde ‘rammelbakkenreis’

Stefaan Van Craeynest (50) en Cate Van Elslander (51) gaan ook dit jaar weer op ‘rammelbakkenreis’: zaterdagmorgen vertrekken ze met hun Volkswagen Polo naar de startlocatie in Oostenrijk, waarna het richting ‘Bella Italia’ gaat. “Op een week tijd zullen we weer zo’n vier- à vijfduizend kilometer afleggen”, zegt het koppel.

De rode Polo van Cate en Stefaan staat te roken op de oprit, maar dat is gelukkig de bedoeling. “Net ook nog wat geluidseffecten geïnstalleerd”, glimlacht Stefaan. “En die rook, dat is gewoon waterdamp hé. Zet dat er maar bij.” Na Boedapest in 2019 en de Côte d’Azur in 2020, beginnen ze straks aan hun derde rammelbakkenreis. “Eigenlijk had dit al de vierde moeten zijn, maar de rit naar Edinburgh is vorig jaar niet doorgegaan”, vertelt Stefaan. Bij de editie van ‘20 werd onderweg het roer omgegooid omdat de eindbestemming rood kleurde op de coronakaart. “In plaats van naar Nice, zijn we dan naar de Gorges du Nan gereden, ook een leuke rit. De wegen daar zijn uitgehouwen in de rotswanden.”

Team ‘Ekzeeko on the road’, staat op de portieren van de rode Polo te lezen. “De Ekzeeko is mijn zeilboot”, zegt Stefaan. “Onze Polo – bouwjaar 1992 – is nog van mijn moeder geweest, maar gek genoeg heeft dat karretje nog altijd maar 137.000 kilometers op de teller: mama reed er alleen mee rond de kerktoren. Hij houdt het dus wel nog even uit, onze garagist heeft hem zopas nog eens goed onder handen genomen.” Geen overbodige luxe straks in de Oostenrijkse bergen. Stefaan zorgde zelf ook voor wat special effects: racegeluiden, een extra toeter en zwaailichten.

Parijs-Dakar

“’t Is gewoon plezant, weet je. We hebben allebei een druk leven en zo’n roadtrip per rammelbak is mentaal zó ontlastend. Onderweg worden er ludieke opdrachtjes gegeven, overnachten gebeurt in bivak. Het heeft iets van Parijs-Dakar”, aldus Stefaan. Ook voor Cate wordt het een droomreisje: zij is zot van Italië. “De rammelbakkenreis naar Spanje eind september zag ik ook wel zitten, maar die kunnen we volgend jaar altijd nog doen. Op voorwaarde dat onze wagen dan ook nog meewil, natuurlijk.” (WK)