Cassandre (28) is de Krak van Komen-Waasten: “Het liefst ben ik aan de slag tussen mijn geitjes”

De wereld lag aan de voeten van Cassandre Verhelst (28) toen ze in 2019 haar bachelor bio-agricultuur haalde. Toch koos ze voor een weinig voor de hand liggende loopbaan. Cassandre werd de eerste vrouwelijke geitenherder in de regio.

Cassandre Verhelst Privé Cassandre Verhelst (28) woont met haar vriend in de Komense wijk Ten Brielen. Loopbaan Cassandre volgde een opleiding agro technologie, waarvoor ze in 2019 haar bachelordiploma haalde. Heel even werkte ze nog als animatrice op een educatieve boerderij in Moeskroen, maar al snel namen de kriebels van het ondernemen het over. Vooraleer ze haar eigen zaak uit de grond stampte in Komen-Waasten, deed ze nog heel wat ervaring op in Doornik. Vrije tijd Tijd doorbrengen met de familie is voor Cassandre erg belangrijk, iets wat ze nodig acht om afstand te kunnen nemen van het drukke leven. Daarnaast trekt ze ook vaak de loopschoenen aan om te gaan joggen.

“Of de geitjes van die aandacht genieten? Weet je dat ze elkaar vaak omver duwen om toch maar als eerste op de foto te kunnen staan?” De kersverse Krak van Komen-Waasten lacht wanneer ze spreekt over haar grote passie. Een job die even oud is als de mensheid en al eeuwenlang gekoppeld wordt aan oeroude tradities. Toch slaagde de blondine erin om de job van geitenherder een moderne toets te geven.

“Waarom? Het is een vraag die ik al dikwijls kreeg. Ik heb daar eigenlijk niet echt een antwoord op. Ik zie gewoon graag geitjes en als ik aan de slag ben tussen mijn troep, ben ik gelukkig. Meer moet daar niet achter gezocht worden.”

Cassandre zette de gewaagde stap in de hoop om werk en passie te kunnen combineren. Weinig evident, wel succesvol zo blijkt. “Als je kunt doen wat je graag doet, dan ga je er volop voor. Ik denk dat dit alles heeft bijgedragen aan het feit dat het een succes is geworden en nog altijd is. Ik begon met een paar geitjes op een stuk grond bij mijn ouders. Via crowdfunding verzamelde ik de fondsen, nodig voor het maken van een geschikte stal. Niet alleen voor de geitjes zelf maar ook voor de bezoekers. Van dag één heb ik er een zaak van gemaakt om de jeugd te onderwijzen over het belang van de korte keten. We weten allemaal wel dat de lokale economie belangrijk is, maar zeg nu zelf? Als je iets kunt leren uit een boek, of diezelfde les kunt krijgen met geitjes rond jou?”

Eigen productiehal

“Het is één van de grootste evoluties die ik heb meegemaakt in al die jaren. We richten ons tot scholen in zowel Wallonië als Vlaanderen, en de kinderen kunnen hier les komen volgen. Ze leren er geitjes verzorgen maar ze zien meteen ook hoe een volledige nijverheid errond ontstaat. Melk of kaas komen niet altijd van een fabriek, vaak gewoon van naast de deur en op die manier zien ze dat ook. Ik krijg wel eens de opmerking dat het nogal druk is voor de dieren. Maar wie hier ooit is geweest, heeft ook al kunnen zien dat de dieren met die aandacht goed overweg kunnen.”

Wat begon met een kleine troep, groeide uit tot een volwaardige onderneming. “De plaats waar ik startte werd veel te klein, want jaar na jaar kreeg ik meer geitjes. Ik kon een ruim stuk grond huren van het OCMW, waar ik nu mijn definitieve uitvalsbasis heb opgebouwd. We hebben ook een eigen productiehal, een kleintje dan, kunnen bouwen. Dankzij de hulp van mijn familie kunnen we heel wat zelf doen. In de productiehal verwerken we de melk zelf, zonder dat ze naar een externe partner moet vertrekken. De korte keten wordt zo erg kort gehouden en daar houden we van.”

Cassandre blikt hoopvol vooruit, richting een groene toekomst, waarin ze een duidelijke lijn ziet. “We zijn met zoveel mensen die producten van eigen bodem kweken. Waarom zou het dan geen optie zijn om meer te gaan samenwerken? Op die manier kunnen we nog meer benadrukken dat je heus niet naar de supermarkt hoeft voor lekkere en betaalbare melk of kaas. Je kan het op wandelafstand van je eigen deur vinden.”