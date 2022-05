Carlos Lanckriet organiseert fietsbedevaart van Ruiselede naar Oostakker

Op zaterdag 28 mei trekt Carlos Lanckriet weer per fiets naar het bedevaartsoord van de Heilige Maria in Oostakker. “Een mooie traditie mag niet verdwijnen”, zegt de 69-jarige Ruiseledenaar. “Het gaat om de combinatie van sportief verzet en devotie in de Mariamaand mei.”

Het zijn drukke tijden voor Carlos Lanckriet. Pensioen wil niet per definitie verveling betekenen. Voor de sociaal ingestelde man is het een kwestie van structuur en planning. Om de twee weken is hij de kopman bij de groep Okra-fietsers op maandag. Met telkens een selectief en rationeel uitgekiend parcours. De permanente zorg voor zijn geiten, zijn vissen en zijn vogels neemt een flinke hap uit zijn dagen. En nu al is hij in de weer voor de administratie en logistieke omkadering van de geitenkeuringen op de zondag van de kermis in augustus. Hij heeft steevast een paternoster op zak en zit wekelijks in de kerk voor de misviering.

Humane beleving

“Het is nu zowat de tiende editie van de fietsbedevaart naar Oostakker, die ik van A tot Z uitwerk”, aldus Carlos. “Daarvoor was dat een initiatief van de Groep van Kanegem. In Ruiselede werd de ommegang, met zeven kapelletjes, in de meimaand door heel veel mensen gedaan. Een voettocht met devote gebeden bij elke kapel. Wij zetten die ommegang consequent voort, nu wel per fiets en over een grotere afstand. Wegens de coronabeperkingen konden we twee jaar niets organiseren. En toch hebben mijn vaste compagnon Walter Mestdagh en ik die bedevaart met ons tweetjes gedaan in 2020. Daar zagen we toen amper zes mensen aan de grot. In mijn jongere jaren heb ik die trip zeven keer te voet gedaan. Geen lachertje, maar een edelmoedige aanbidding van de heilige Maria. De fysieke inspanning kan en kon gezien worden als een offer. De insteek is velerlei: een religieus geïnspireerde bedevaart, een leuke en gezonde fietsdag door een mooie streek van landerijen en akkers en stadsgedeeltes in de randgemeenten rond Gent. Om nog maar te zwijgen van het sociaal contact, de warme humane beleving.”

Draaiboek

“We werken de dagtrip strikt af volgens het draaiboek. Om 7 uur verzamelen we in café De Nieuwe Muide, waar we eerst een heerlijke koffie met nen druppel consumeren, betaald door de gemeente. We verlaten ons dorp om 7.30 uur stipt. We arriveren in Oostakker omstreeks 10 uur voor een smakelijk ontbijt, koffie, thee, chocomelk en broodjes met kaas, hesp of salami. Dan is er vrije keuze voor iedereen, rondgang in het domein, kaarsje aansteken indien men dat wil, of gewoon wat napraten en even preventief rusten om dan stipt om 14 uur de terugkeer te starten.”

Eitjes

“Ik ga zeker nog een mand eitjes naar een andere heilige brengen, de heilige Clara. Die moet ons, naast Frank of Sabine, prachtig weer bezorgen”, aldus de goedlachse dirigent van de Meibedevaart. En hop met de geit… die slogan staat in grote letters op zijn dierenwagentje. Er is een bezemwagen voor eventuele slachtoffers van mechanische fietsproblemen.

Zaterdag 28 mei: fietstocht naar Oostakker (heen en terug zo’n 70 km). Deelnemen, ontbijt en verzekering inclusief, kost 15 euro. Inschrijven tegen 21 mei bij Carlos Lanckriet via 0478 13 65 36.