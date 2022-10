Carla laat komen griezelen met Halloween Escape Game: “Speurtocht met zaklamp, smartphone en kompas”

Met een zaklamp de duisternis intrekken, op zoek naar de ontrafeling van een spookachtig mysterie waarbij je zelfs door een heus spookhuis moet stappen? Met de Halloween Escape Game trekt Carla Alaimo (46) alle registers open om deelnemers volop te laten griezelen. “Hier ging maanden denkwerk aan vooraf, maar het resultaat mag er zijn”, glundert de speurneus.

“Een resem aan geheimzinnige gebeurtenissen hebben Komen overhoop gehaald. Mensen durven niet meer buiten komen en meermaals klonk het dat men griezelige verschijningen zag in de velden van de grensgemeente!” Neen, het gaat hier niet om een politierapport waarmee men mensen wil gaan waarschuwen, maar het scenario van het eerste en meteen ook meest ambitieuze halloweenspel dat uit de grensgemeente komt gewandeld. Het meesterbrein achter deze unieke escapegame is Carla Alaimo. Een nobele onbekende voor velen, maar in de wereld van de populaire escaperooms wist ze ondertussen al naam en faam te maken.

“Ergens in augustus begon het idee van een spel, maar dan volledig in Halloween thema te rijpen”, lacht de bedenkster. “Zo gaat het dan ook bij mij. Van zodra ik iets in gedachten heb, kan ik het niet meer van mij afschudden. Ik heb er letterlijk slapeloze nachten aan overgehouden want Halloween was ook voor ons een nieuw gegeven. Natuurlijk wilden we ook dat het geheel aansloot bij onze andere escapegames en zo is het spel eigenlijk geboren.”

Unieke belevenis

Maandenlang tekenen, tellen en vooral knutselen resulteerde in een unieke belevenis waarbij spelers zowel buiten als binnen aan de slag moeten. “Met niets meer dan een zaklamp en een smartphone gaan ze op pad. Een kompas wijst hen de weg”, gaat Carla verder. “Over een parcours van om en bij de twee kilometers moeten ze allerlei raadsels oplossen om zo het mysterie te gaan ontrafelen. Waar we vooral erg trots op zijn is dat iedereen dwars door een verlaten huis moet, dat voor de gelegenheid volledig in thema werd gezet. Een echt spookhuis dus, niet voor doetjes! Het spel is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans en je bent er toch al snel twee à drie uur zoet mee.”

Een complete speurtocht waarbij schrikken en nadenken elkaar afwisselen? Het is de combinatie die het hart van Carla sneller doet pompen! “Ik haalde de mosterd voor een deeltje bij Cluedo, één van mijn lievelingsspellen”, lacht ze. “En dat combineren we nu met spookachtige elementen. Het feit dat dit alles in een landelijke omgeving wordt gespeeld, in het duister van de nacht, zorgt natuurlijk voor extra cachet. Alle zintuigen strak gespannen en ondertussen naar oplossingen voor de verschillende raadsels zoeken. Natuurlijk is het spookachtig maar het is heus ook doenbaar voor kinderen hoor. Het kan niet de bedoeling zijn dat we mensen de stuipen op het lijf jagen, tot er traantjes vloeien. Het moet vooral erg leuk blijven.”