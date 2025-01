Carl Neyrinck (57) is de nieuwe voorzitter van Rode Kruis Deerlijk: “We staan klaar voor wie onze hulp nodig heeft”

Tijdens een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie werd Carl Neyrinck officieel voorgesteld als nieuwe voorzitter van de bloeiende Rode Kruis-afdeling van Deerlijk. Hij volgt Marijke Bossuyt op die deze functie gedurende vijftien jaar met veel passie en enthousiasme waarnam.

Carl Neyrinck (57), als business controller tewerkgesteld bij het informaticabedrijf e-BO Enterprises in Ieper, is al 22 jaar actief in de Rode Kruis-afdeling van Deerlijk. Samen met zijn echtgenote Sarka Ryckoort woont hij in Harelbeke. “Mijn vrouw volgde ruim twee decennia geleden een cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) bij Solidariteit voor het Gezin, dat ondertussen i-Mens is geworden”, start Carl zijn verhaal. “Ik had een basiscursus nijverheidshelper tot een goed einde gebracht en ben in 2003 eens mee geweest naar een vergadering van de hulpdienst. Ik raakte geleidelijk aan meer betrokken bij de werking. Vanaf 2006 als ploegleider in de hulpdienst, vanaf 2018 als verantwoordelijke van de hulpdienst en al geruime tijd als lid van het kernbestuur. Toen Marijke Bossuyt vorig jaar aangaf om een stapje opzij te zetten als voorzitter, werd ik gepolst. Ik heb bedenktijd gevraagd, alles op een rijtje gezet, maar uiteindelijk redelijk snel beslist om het mandaat aan te nemen. Ik ben heel tevreden dat Marijke als ondervoorzitter in het bestuur blijft.”

“We hebben een bloeiende afdeling en dat wil ik graag zo houden” – voorzitter Carl Neyrinck

“Het Rode Kruis is de grootste humanitaire organisatie ter wereld, een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. Onze afdeling is een van de zowat 250 lokale afdelingen in Vlaanderen. Door de sterke verankering staat onze afdeling heel dicht bij de bevolking. Zo kunnen we noden snel opsporen en helpen. Wat we doen, is misschien niet altijd zichtbaar. Maar het betekent wel een wereld van verschil voor de mensen die op ons rekenen. Onze vrijwilligers helpen op verschillende manieren en vormen de spil van onze afdeling. Met het Rode Kruis Deerlijk zijn we op diverse domeinen actief: het organiseren van bloed- en plasmadonaties, opleiding en vorming in hulp en reanimatie, de hulpdienst die op heel wat activiteiten aanwezig is om eerste hulp te verstrekken, het Jeugd Rode Kruis dat later in april van dit jaar op een passende manier het 40-jarig bestaan zal vieren, sociale hulpverlening aanbieden aan kwetsbare groepen onder meer door een bezoekje te brengen aan de jarigen van het woonzorgcentrum… We hebben een bloeiende afdeling en dat wil ik graag zo houden. Het is geenszins mijn bedoeling om het roer helemaal om te gooien. We gaan de solide basis behouden en waar het nodig is wat nieuwe accenten leggen. Samen willen we verder bouwen op de sterke fundamenten die al zijn gelegd, met als doel om onze impact in de gemeenschap te vergroten.”

Pijlers

“Onze visie richt zich op drie belangrijke pijlers. Vooreerst het versterken van ons vrijwilligerswerk. Onze vrijwilligers vormen hert hart van onze organisatie. We willen ons netwerk uitbreiden, onze leden ondersteunen en hen kansen bieden om zich verder te ontwikkelen. Een tweede luik is het verhogen van de zichtbaarheid in Deerlijk. Door intensiever samen te werken met lokale organisaties, scholen en de gemeente en via evenementen en campagnes, willen we onze band met de gemeenschap versterken. Ten slotte is er de professionalisering van onze dienstverlening. We streven ernaar om onze afdeling te moderniseren en in te spelen op de noden van vandaag. Dit doen we door te investeren in hulpmiddelen, technologieën en samenwerking, zodat we klaar staan voor iedereen die hulp nodig heeft.”

Voorzitter Carl Neyrinck wordt in het bestuur bijgestaan door Marijke Bossuyt (ondervoorzitter), Jürgen Verhoeven (secretaris), Petra Vandemoortele (penningmeester), Annick Labeeuw (econoom), Roos De Grez (hulpdienst), Brecht De Rycke (vorming), Joost Orroir en Ann Follens (public relations en werver), Veerle Callewaert (bloed- en plasmadonaties), Nikita De Wilde en Dylan De Wilde (Jeugd Rode Kruis), Nicole Vanpanteghem (sociale dienst) en Heidi Beke (apotheker).

Eretekens

Burgemeester Louis Vanderbeken dankte de vrijwilligers voor hun inzet, prees uitgebreid de verdiensten van uittredend voorzitter Marijke Bossuyt en mocht eretekens uitreiken aan heel wat verdienstelijke leden: de zilveren medaille voor 10 jaar dienst voor Doreen Van Staeyen, Lien Teirlynck en Peter Delaere, de zilveren barette op de zilveren medaille voor 15 jaar dienst voor Marijke Bossuyt en Jean-Marie Soetaert, de gouden medaille voor 25 jaar dienst voor Angelique Verleyen, de zilveren barette op de gouden medaille voor 30 jaar dienst voor Fernand Debaere en de Legpenning Prinses Astrid voor 50 jaar dienst voor Antoon Godefroid.