Caravanbewoner langs Spierekanaal heeft eigendom in Henegouwen

Temidden een zelf verzamelde afvalberg woont 78-jarige André H. al vier jaar in een caravan langs het Spierekanaal naast de brugpijler. Na onderzoek blijkt hij een eigendom in Brasménil in Henegouwen te hebben.

Het was lang niet duidelijk van wie het stukje grond was waarop de man zich heeft gevestigd, maar onlangs werd bevestigd dat het eigendom is van de Vlaamse Waterweg. “Na een vergadering met het schepencollege zijn ze bereid mee te helpen in de zaak en in te staan voor de opkuis eenmaal de caravan verplaatst is’, vertelt schepen Roger Deldaele.

Blijkbaar werden al verschillende pogingen ondernomen om de man te helpen, maar die heeft hij tot op heden geweigerd. Na onderzoek blijkt dat André een eigendom heeft in Brasménil (Henegouwen), een deelgemeente van de Waalse stad Péruwelz.

Kadaster

“We hebben het adres via de gemeente bekomen en via het kadaster kunnen staven dat het wel degelijk om zijn eigendom gaat. Donderdagvoormiddag gaan we ter plaatse om de staat van de woning te bekijken, of die überhaupt onbewoond is en eens te praten met de buren. Als de situatie oké lijkt, zullen we zijn caravan naar daar verhuizen.”

“Voorlopig liggen er nog geen andere oplossingen op tafel. Aangezien hij niet gedomicilieerd is in Spiere-Helkijn kunnen wij hem hier geen onderdak bieden, maar ik zou niet begrijpen waarom hij hier zou willen blijven wonen – in een caravan zonder voorzieningen – als zijn oude woning een optie is. Hoe dan ook moet de man hier weg, maar uiteraard zullen we dat doen op de best mogelijke manier.” Straks weten we meer.