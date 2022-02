Canadese en Britse slachtoffers van ramp in 1945 herdacht

Op maandag 14 februari werd de ontploffing van vijf Canadese en zeven Britse torpedoboten op 14 februari 1945 herdacht.

Bij het overtanken van benzine ontstond er toen brand aan boord van de schepen. Die vernielde de schepen en zorgde voor enorme schade aan de pieren en de voorhaven. Daarnaast lieten 26 Britse en 26 Canadese militairen het leven. Op vraag van twee oudstrijdersverenigingen uit Canada werd in 2003 een monument ingehuldigd op de Visserskaai. Schepen Hina Bhatti en burgemeester Bart Tommelein legden bloemen neer aan het monument en er was ook een ingetogen moment tijdens het blazen van The Last Post. (JRO)