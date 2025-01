Camille (20) is de Krak van Torhout: “Een groot deel van mijn leven draait rond jeugdwerk”

Als enthousiaste spring-in-’t-veld is Camille Develter dol op alles wat met jong en fris te maken heeft. Als voorzitter van de stedelijke jeugdraad Thuze zet ze zich in voor de jongeren van haar stad. “Een groot deel van mijn leven draait rond het jeugdwerk.”

Zelfs Camilles lief zit in het jeugdwerk: de lokale jeugdconsulent Brecht Colpaert. Of hoe de jeugdraad en de jeugddienst het perfect met elkaar kunnen vinden.

Mond durven opendoen

“Ik ben al sinds het eerste leerjaar van het basisonderwijs lid van de meisjesjeugdbeweging KSA Marie Mo”, vertelt Camille. “Ik ben erin doorgegroeid naar de leiding en ben een jaar hoofdleidster geweest. Nu zit ik nog in de LDW, de Leidingswerking van de groep. Vanuit de LDW ondersteunen we de leidsters en organiseren af en toe een activiteit voor hen.”

“KSA Marie Mo betekent al bijna 15 jaar ontzettend veel voor mij. Ik heb er een pak vriendinnen aan overgehouden en met sommigen heb ik een bijzonder hechte band. Ik kan iedereen sterk aanbevelen om lid van een jeugdbeweging te worden. Je kunt er vriendschappen voor het leven smeden.”

“Via Maria Mo ben ik zo’n vier jaar geleden in het bestuur van de stedelijke jeugdraad beland. Nu ik sinds ongeveer een jaar voorzitter ben, probeer ik mee mijn stempel te drukken op het adviesorgaan. We mogen best wat stekelig uit de hoek komen, vind ik. Er wordt in zekere mate wel door het stadsbestuur naar ons geluisterd, maar toch wordt onze stem niet altijd gehoord. Ik ijver voor inspraak. We moeten onze mond durven opendoen en gas geven.”

Inclusieve samenleving

Wat Camille nog graag met de jeugdraad wil realiseren? “Ik ben grote voorstander van een zo inclusief mogelijke samenleving, ook voor wat de jeugdbewegingen betreft. Het blijft helaas erg moeilijk om de drempels te verlagen. Iedereen is welkom in de jeugdbewegingen, maar kinderen van vreemde origine met een andere taal en/of religie vinden nauwelijks de weg naar het jeugdwerk. Dat zit me dwars. Maar ik besef dat ondanks alle goede wil bij de leiding dit probleem niet in een handomdraai op te lossen valt. We zullen met de jeugdraad mee moeten nadenken hoe we hierin verandering kunnen brengen. Ik hoop dat we daarin slagen.”

“Ik heb in het kader van mijn studies stage gelopen bij de jeugddienst van Gent. Een van mijn taken was het ondersteunen van de jeugdraad. Dat heeft me gemotiveerd om ook in mijn eigen Torhout verantwoordelijkheid in de jeugdraad op te nemen en me kandidaat-voorzitter te stellen. Ik hoop mijn volle termijn van drie jaar te kunnen uitdoen, want er is continuïteit nodig. Ik word geflankeerd door Bert Gouwy als ondervoorzitter en Margaux Cattrysse als penningmeester.”

Weg met de clichés

“Er wordt weleens gezegd dat ouderen de jeugd van tegenwoordig maar niets vinden. En dat omgekeerd de jongeren geen hoge pet ophebben van de ouderen. Ik ga niet mee in die foute logica. Hoe je bent en hoe je denkt, hangt niet van je leeftijd af, maar van je ingesteldheid. Je hebben muggenzifters en negatievelingen onder de ouderen, maar net zo goed onder de jongeren. We moeten af van de clichés en stereotiepe ideeën.”

“Hoe blij ik ben met mijn verkiezing tot Krak van Torhout? Ongelofelijk blij! Stiekem hoop je natuurlijk dat veel mensen op je zullen stemmen, maar dat zou evengoed kunnen tegenvallen. Ik zal mijn titel met trots dragen.”

Camille Develter Privé Wordt in maart 21 jaar, woont in de Maria Van Bourgondiëlaan, is samen met Brecht Colpaert (27), is de dochter van Ulrich Develter (50) en Isabelle Verduyn (50), heeft een broer Mathisse (22) en een zus Florence (18). Loopbaan Studeert het derde en laatste jaar Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool in Gent, specialiseert zich in het jeugdwerk, wil daarna nog een master in een sociale richting doen. Vrije tijd Heeft vijf jaar karate beoefend en zes jaar piano gespeeld, is al sinds het eerste leerjaar van het basisonderwijs lid van KSA Marie Mo, is er een jaar hoofdleidster geweest, zit al zo’n vier jaar in het bestuur van de stedelijke jeugdraad Thuze waarvan bijna een jaar als voorzitter.