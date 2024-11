Calant verzekeringen uit Oostkamp is aan zijn 25ste overname toe

Met de acquisitie van Maréchal Verzekeringen uit Assebroek is de Oostkampse financieel dienstverlener Callant toe aan de 25ste overname in haar 33-jarig bestaan.

Peter Callant ziet het als een moment om terug en vooruit te blikken. “Het is nu of nooit,” zegt de vastberaden oprichter en zaakvoerder. De consolidatie in de verzekeringsmarkt biedt kansen, maar bij Callant blijven ze uiterst selectief tewerk gaan bij overnames.

“Na meer dan 30 jaar kunnen we uiteraard grotere kantoren overnemen, maar ik blijf vasthouden aan de vooropgestelde strategie: de kwaliteit van de klantenportefeuille én de match in familiale waarden maken voor ons hét verschil”.

Vanaf 1 januari 2025 kunnen de klanten van Maréchal, in Oostkamp, beroep doen op alle diensten die Callant aanbiedt als ‘one-stop-shop’ voor verzekeringen, kredieten en financieel advies op maat.