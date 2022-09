Cadaatan Kortemark organiseert bingoavond: “Met opbrengst huizen renoveren op de Filipijnen”

Op vrijdag 30 september organiseert Cadaatan Kortemark een bingoavond in de Gildezaal. De opbrengst dient voor de renovatie van enkele huizen op Lambusan in de Filipijnen.

Cadaatan Kortemark werkt sinds 1999 in de Filipijnen. Ze zetten er heel wat projecten op poten. Toen na de doortocht van de tyfoon Haiyan op 8 november 2013 heel wat huisjes in de regio waren vernield, groeide het idee om een tiental woningen te bouwen die zouden bestand zijn tegen de vaak grillige weersomstandigheden.

“In het najaar van 2013 werden in een atelier in Handzame een tiental metalen constructies gefabriceerd”, vertelt Luc Waeyaert, stichter en erevoorzitter van Cadaatan. “In het voorjaar van 2014 werden die afgewerkt en in mei werden de gedemonteerde constructies opgestuurd met een container. Diezelfde zomer, bij enorm hete temperaturen, werden die prefab-metalen constructies door het Cadaatan Building Team in de Filipijnen opgezet. Meer bepaald in Lambusan, San Remigio, Cebu. De lokale bevolking werkte de huisjes in 2014 af met houten platen. De metalen constructies zijn op heden, acht jaar na de plaatsing, nog steeds intact. De houten wanden verkeren echter in slechte staat door de combinatie van hevige regens, hoge temperaturen en vele tyfoons.”

Cash

“We kwamen op het idee om de houten wanden te vervangen door stenen wanden. De renovatie kost zo’n 2.000 euro per woning. Daarom organiseren we een bingoavond op vrijdag 30 september om 20 uur in OC De Gildezaal in Kortemark. Deelnemen kost 4 euro per acht rondes. De trekkingen gebeuren digitaal. Na de achtste en laatste ronde volgt nog een speciale ronde. Die kost 5 euro en is apart te betalen. Er is echter ook maar één winnaar en die krijgt 200 euro cash”, zegt Luc. “Het is onze eerste bingoavond en we verwachten veel volk. Dit zou dus meteen bingo kunnen zijn. We openen daarom de deuren al om 19 uur, want vol is vol. We vragen ook dat elke deelnemer een balpen meebrengt. We hebben een beperkt aantal balpennen beschikbaar, waarvoor we twee euro waarborg vragen. Iedereen is welkom, ook wie gewoon iets komt drinken.”