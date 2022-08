Burgerbudget steunt leuke ideeën van algemeen belang

Het lokaal bestuur van Ichtegem lanceerde na het succes van vorig jaar, op maandag 22 augustus, opnieuw een oproep aan alle inwoners om zich kandidaat te stellen voor het burgerbudget van 2022. Projecten, ideeën en initiatieven met een algemeen belang kunnen zo tot 5.000 euro ontvangen.

Het lokaal bestuur beloont ook dit jaar met het burgerbudget 2022 projecten, ideeën en initiatieven met een algemeen belang, met een bedrag dat tot 5.000 euro kan oplopen. “In 2021 gingen we voor het eerst van start met deze gloednieuwe manier van burgerparticipatie: het burgerbudget”, kadert schepen van Participatie Geert Vandaele.

“Toen werden zes ideeën geselecteerd, gaande van een pluktuin tot outdoor fitnesstoestellen. Daar zijn drie winnaars uit de bus gekomen en nu, één jaar later, zijn die projecten gerealiseerd.” Het gaat om babbelbanken in de Watervallestraat en Bevrijdingsweg in Bekegem en outdoor fitnesstoestellen en extra picknicktafels aan het sportcentrum van Eernegem.

“Het zijn stuk voor stuk initiatieven die mensen samenbrengen, naar buiten doen gaan en in beweging zetten”, vervolgt schepen Vandaele. “Zoals opgenomen in onze meerjarenplanning voorzien we ook in 2022 15.000 euro om te verdelen”, pikt schepen van Financiën Jan Bekaert in.

(Financiële) steun

Broed je al jaren op een idee waarmee je leven in je buurt of wijk wil brengen? Heb je een idee om het openbaar groen in Ichtegem te bevorderen of om aan gezondheidspromotie te doen of wil je inzetten op sportieve initiatieven, projecten voor de jeugd, evenementen voor de hele bevolking? “Aarzel niet en dien je idee in! De gemeente ondersteunt je financieel, maar jij hebt de touwtjes in handen”, benadrukt de Ichtegemse schepen. “Heb je bij de uitwerking van je project toch nood aan logistieke ondersteuning? Ook daarbij helpen we je graag!”

Meer info vind je op www.ichtegeminspireert.be. Een dossier indienen kan van 1 september tot 31 oktober 2022. Als je project aan alle voorwaarden voldoet, gaat het door naar de stemronde (vanaf midden december 2022). (Eric Vanhooren)