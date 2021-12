Burgemeester Emmily Talpe bedankt Ieperlingen om zich te laten vaccineren en de maatregelen vol te houden

Opnieuw geen nieuwjaarreceptie voor de Ieperlingen op de Grote Markt omwille van de gekende reden. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) brengt daarom haar nieuwjaarwensen aan de Ieperlingen over in een videoboodschap. Emmily Talpe zegt te beseffen dat het geen gemakkelijk periode is en bedankt de inwoners om vol te houden. Ook roept ze nog eens op om lokaal te kopen.

“Ik hoop dat jullie van wat mooie momenten kan genieten, want eerlijk gezegd, we hebben het dubbel en dik verdiend. 2021 was net als 2020 een bewogen jaar. De aanhoudende gezondheidscrisis heeft van elk van ons al heel veel geëist. De maatregelen hebben dan ook een impact op bijna alle facetten van ons leven, van onze samenleving. Ik had zo gehoopt iedereen te mogen begroeten en wie wist zelf weer te knuffelen op onze Grote Markt. Uitstel is geen afstel en we gaan er samen een lap op zodra het opnieuw kan.”

“Nu we het einde van het jaar naderen, wil ik u oprecht dank u wel zeggen. Dank u wel om vol te houden, je te laten vaccineren en de maatregelen na te leven en te zorgen voor anderen. Ik besef dat het niet altijd gemakkelijk is, maar chapeau, jullie doen het wel.”

“Ondertussen is onze stad voortdurend in beweging. Het Belfort wordt stilaan helemaal onthuld na de indrukwekkende restauratie, en draak Margriet die prijkt terug op de top en blijkt in haar vel. Beetje per beetje krijgt de Leet zichtbaar vorm, de fietscomfortstroken worden verder uitgebreid, de plannen voor de padelpleinen en het nieuwe zwembad zijn in volle voorbereiding en er staat nog meer in de steigers.” De burgemeester doet ook nog eens een oproep om lokaal te spenderen. “Want zo steunen we elkaar en komen we hier samen door.”