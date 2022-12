Buffergebied Caethemgoed in Dudzele open voor publiek

De Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Brugge hebben flink geïnvesteerd in het Caethemgoed. Het buffergebied is nu volledig klaar en er volgt nog een opening met de buurtbewoners in de lente van volgend jaar.

Het is een groene buffer tussen de A11 en de woningen van het centrum van Dudzele. In maart van dit jaar is de VLM gestart met de werken voor de ontwikkeling van het park met water en heel wat bomen. Het nieuwe park met watergedeelte is 2,5 hectare met picknickbanken voor fietsers die langs Dudzele rijden.

Schepen Mercedes Van Volcem mocht vrijdagmiddag samen met NSB voorzitter Martin Van Acker de laatste boom aanplanten. Het gaat om een esdoorn. Die moet herinneren aan de tragische geschiedenis van het Caethemgoed tijdens de oorlog waarbij tal van gesneuvelden vielen. In totaal werden er 1.000 bomen geplant in het Caethemgoed waaronder een hoogstamboomgaard die op termijn zullen zorgen voor appels, peren en pruimen.

Verder is er nog een prachtige vijver met steiger en lopen er wandelpaden door het gebied. Op de graszone zullen de Dudzelenaars ook evenementen kunnen organiseren. De omwonenden hebben er lang moeten opwachten vanaf nu kunnen ze er genieten van het prachtige gebied. (SR)