Bruno Bakeroot zwemt anderhalve kilometer in ijskoude Noordzee voor Think Pink

Bruno Bakeroot zamelde vorig jaar al geld in voor de organisatie To Walk Again met de ‘Ice Swim Challenge’. Op maandag 13 december gaat hij nog een stap verder en zwemt anderhalve kilometer in de ijskoude Noordzee om geld in te zamelen voor Think Pink. “Langer dan een half uur zwemmen in ijskoud water wordt heel gevaarlijk.”

Eind januari 2020 stortte de 48-jarige Oostendenaar tien meter naar beneden tijdens het muurklimmen. Bruno viel met een doodsmak op de grond en liep tientallen breuken op. Een lange revalidatie was zijn deel en nog altijd ondervindt hij hinder van zijn val. “Zwemmen in koud water helpt mijn spieren te ontspannen”, zegt Bruno.

“Kou heeft een helende werking en het is bovendien goed voor ons immuunsysteem. Daarom leek de Ice Swim Challenge – waarbij ik begin dit jaar twintig dagen lang in ijskoude rivieren, zwembaden of de zee dook – voor mij de ideale manier om te revalideren en ondertussen ook geld in te zamelen voor het goede doel. Zo zamelde ik geld in voor To Walk Again, een organisatie die mensen met een fysieke beperking onder deskundige begeleiding van sportbeoefening laat genieten.”

Met zijn nieuwe stunt wil Bruno geld inzamelen voor Think Pink. “In Nederland zijn er wedstrijden waarbij men een kilometer in het ijskoude water van de Noordzee moet zwemmen”, vervolgt Bruno.

Niet onderschatten

“In België bestaan dergelijke wedstrijden niet, maar ik wil nog een stapje verder gaan. Als ze in Nederland 1.000 meter kunnen zwemmen in ijskoud water, dan wil ik er nog 500 meter bij doen. Dat lijkt bitter weinig voor een ervaren zwemmer als ik, maar het valt niet te onderschatten. Het vergt heel veel training.”

“Het zwemmen op zich is niets, het is die kou die je parten kan spelen. Ik duik immers het water in zonder enige bescherming: geen wetsuit en ook niet ingevet. Er zijn zoveel factoren waarmee je rekening moet houden. De watertemperatuur is op dit moment amper tien graden. Als je bijvoorbeeld te snel ademhaalt, dan dreig je te hyperventileren. Door het zwemmen in koud water raakt je lichaam sneller warmte kwijt. Polsen en enkels bijvoorbeeld zorgen voor extra snel warmteverlies. Het start vaak met blauwe lippen en gevoelloze handen en voeten. Je gaat steeds langzamer zwemmen en dan weet je dat je zo snel mogelijk het water uit moet.”

Een doorzetter

Bruno is echter een doorgewinterde zwemmer in koud water. Wordt het dan een koud kunstje? “Mijn zwemtocht mag zeker niet langer duren dan een half uur, want dan wordt het gevaarlijk. Ik train geregeld: om de twee dagen duik ik de zee in, maar nooit langer dan tien minuten. Ik doe het om te wennen aan het koude water. Maar het is geen garantie op slagen. Alles hangt af van het weer, de stroming, enzovoort. Ik ben echter vastbesloten om in mijn opzet te slagen. Ik ben altijd een doorzetter geweest. Dat heb ik tijdens mijn revalidatie bewezen. Het scheelde geen haar of ik was levenslang verlamd geweest, maar ik ben een vechter. Met kleine stappen ben ik er gekomen en die kleine stappen werden almaar groter. Bovendien krijg ik begeleiding van een vriend die me op een supboard zal vergezellen”, aldus Bruno.