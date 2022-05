Brugse schone Summer Maene in finale van Topmodel Europe

Een jaar nadat ze zich op Instagram inschreef voor Top Model Europe maakt Summer Maene (16) zich klaar voor de finale in Brussel. Uit maar liefst 25.000 kandidaten kwam ze na een afvallingsrace bij de sterkste 25 terecht. “Ook als ik niet zou winnen, wil ik verder gaan in de modellenwereld.”

De zestienjarige Brugse Summer Maene is goed op weg om het te gaan maken in de internationale modellenwereld. Met haar looks die doen denken aan de legendarische filmdiva Audrey Hepburn en perfecte maten (176 – 82 – 60 – 90) is het vooral haar ambitie om catwalkmodel te worden. “Het is niet zo dat het al jarenlang mijn grote droom is, maar door een oproep op Instagram vorig jaar is alles dan toch in een stroomversnelling gekomen”, zegt Summer. “Mensen zeggen me wel al langer dat ik met mijn lengte van 1,76 meter en slank figuur goed zou schikken om op de catwalk te defileren maar ik dacht er niet echt aan om daar ook echt iets mee te gaan doen. Tot ik er dus meer begon over na te denken en bedacht dat ik het misschien toch eens moest proberen.”

Ik heb twee weken geoefend in het op hoge hakken lopen. Dat had ik immers nooit eerder gedaan

Online casting door corona

Summer begon zich in het wereldje te verdiepen, volgde het werk van goede modefotografen en kijkt intussen op naar modellen zoals Kendall Jenner, Gigi Hadid en Cara Delevigne. Ze besloot zich in te schrijven voor Top Model Europe en mag zich, uit maar liefst 25.000 kandidaten, een van de 25 finalisten noemen die op 29 juni mogen aantreden in het Steinberger Witcher’s Hotel in Brussel. “Het hele traject begon met een casting die, alvast in mijn geval, online verliep wegens corona. Daarin moest je jezelf wat voorstellen. Later moesten we op hakken gaan staan en er ook mee wandelen. Daar heb ik voordien twee weken intens op geoefend want ik had eerder nooit hakken gedragen. En dan was er ook nog een fotowedstrijd waarbij een foto op de website van de organisatie werd geplaatst en minstens driehonderd keer moest gekozen worden om naar de volgende ronde te mogen. Ten slotte was er dan een intensieve training om op de catwalk te wandelen, opnieuw op hoge hakken.”

Passie voor golfsport

Naast een passie voor mode, defileren en fotografie is Summer ook gebeten door de golfsport, die ze op behoorlijk hoog niveau beoefent. “Ik besloot twee jaar geleden mee te gaan met mijn vader Stefaan Maene, die ook golft, en die sport is me steeds beter gaan bevallen. In mijn vrije tijd werk ik overigens als jobstudent in de golfwinkel Hannon Sport bij de Royal Zoute Golf Club in Knokke.”

Maar de grote focus voor Summer is nu toch de finale van Topmodel Europe op 29 juni in Brussel. “Als ik zou winnen, kan ik ofwel meteen een contract aangeboden krijgen of word ik door de organisatie actief gepromoot bij designers en modelabels. Maar ook als ik niet zou winnen, wil ik verder gaan in de modellenwereld”, geeft Summer nog mee.