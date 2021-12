Brugse politie zoekt getuigen van racistische kreten tijdens voetbaltopper

“Club Brugge moet bij haar eerstvolgende thuismatch, de bekerwedstrijd tegen OH Leuven donderdag, een duidelijk statement maken dat deze sportvereniging racisme niet duldt van haar supporters”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw. Na de grote, nationale verontwaardiging zal de Brugse locale politie een onderzoek instellen en wil ze getuigen verhoren, in de hoop zo de daders te kunnen identiciferen, zodat het parket de racistische supporters strafrechterlijk kan vervolgen.

“Het is een delicaat, maar moeilijk dossier”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw. Hij was zelf zondagnamiddag aanwezig in het Jan Breydelstadion voor de topper Club-Anderlecht. “Ik heb geen racistische kreten gehoord, van Clubsupporters die zich daar massaal aan bezondigd hebben is er geen sprake. Ik betreur wel dat de Clubfans in groep Anderlecht-speler Rafaëlov uitfloten en er boegeroep was, elke keer als hij aan de bal kwam. Je kunt deze prof, die zovele jaren voor Club speelde, niet verwijten dat hij nu voor Anderlecht voetbalt.”

Enkelingen

“Wat de racistische opmerkingen betreft, waarvan Anderlecht-trainer Vincent Kompany en zijn team het slachtoffer werden, vind ik het vreemd dat de vierde ref tijdens de match niet ingegrepen heeft. Die heeft die kreten blijkbaar evenmin gehoord. Ook Clubtrainer Philippe Clément weet van niks. Dat sterkt mijn indruk dat het om occasioneel laakbaar gedrag van enkelingen gaat, dat voor velen verloren gegaan is in het gewoel van een vol stadion met 28.000 toeschouwers.”

“Het is gek: Clubfans applaudisseren voor hun spelers met een donkere huidskleur, maar noemen de trainer van de tegenstander een ‘bruine aap’. Die mensen beseffen blijkbaar niet wat ze zeggen. Hoe dan ook, is zo’n gedrag niet te verschonen. Daarom heb ik overleg gepleegd met de korpschef van de lokale politie om actie te ondernemen en te proberen om de daders te identificeren, zodat er processen-verbaal kunnen opgemaakt worden. Het is niet eenvoudig: de politie beschikt over beelden van supporters, maar niet over klank. Hoe kun je dan bewijzen wat iemand geroepen heeft? Daarom gaan we op zoek naar getuigen en zullen stewards en fans uit die zone verhoord worden, in een poging om de beelden te koppelen aan getuigenissen.”

Stadionverbod

“Een stadionverbod lijkt mij voor de daders nog de beste straf, die hen het meest pijn doet: door hun racistisch gedrag mogen ze dan niet meer naar de wedstrijden van hun favoriet team gaan kijken. Daarnaast riskeren ze uiteraard strafrechterlijke vervolging, maar dat hangt af van het Brugs parket. Als jurist stel ik mij ook de vraag of de straffen voor hooligans in ons land niet moeten opgetrokken worden. In Engeland hebben ze door strenge straffen het hooliganisme uit de voetbalstadions kunnen bannen”, aldus Dirk De fauw.