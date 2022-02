Brugse kunsthandelaar Carlo Bonte opnieuw te zien in Stukken van Mensen op Play4

Op 8 februari start het zevende seizoen van het tv-programma ‘Stukken van Mensen’ op Play4. Veilingmeester en kunsthandelaar Carlo Bonte uit Brugge is een van de acht topdealers bij wie eigenaars hun exclusieve pronkstukken aan een zo hoog mogelijke prijs proberen te verkopen.

Een 17de eeuwse bozzetto van Sint-Jakob de Mindere voor 228.600 euro. Een Chinese porseleinen pot van 115.570 euro. Een Hermès handtas voor 39.370 euro. Het barokke portret van een adellijke dame voor 91.440 euro. Een set Empire kandelaars voor 106.680 euro. Een wijnfles Chateau Pétrus voor 9.000 euro.

Het zijn slechts enkele hoogtepunten uit het twintigjarig bestaan van het Brugse veilinghuis Carlo Bonte Auctions. Hoe vergaarde Carlo Bonte (43) zijn internationale faam?

Verhuisfirma

“De passie voor het verhandelen van kunst is begonnen, toen ik mijn eerste stappen zette in ons familiebedrijf”, bekent Carlo Bonte. “Mijn vader Ludo Bonte had een verhuisfirma en moest vaak inboedels ledigen voor notarissen en naar veilingzalen vervoeren. In de jaren ‘70 nam hij de veilingzaal van Roger Sioen in de Noordzandstraat over en combineerde nadien beide activiteiten.”

“Mijn allereerste taak bestond uit het uitpakken van alle goederen voor de veilingen. Telkens als ik een object uit een doos haalde of het krantenpapier verscheurde, waarin het voorwerp omwikkeld was, kreeg ik een kick. De verwondering bij de ontdekking van elk verzamelobject, ook al was het maar een marmeren asbakje, gaf mij een waw-gevoel.”

“Toen ik veilingmeester Roger Sioen bezig zag, wist ik: dat wil ik ook doen. Op een dag, ik was 23 jaar oud, mocht ik het van hem overnemen, omdat hij vlak voor de publieke veiling geplaagd werd door een enorme hik-aanval. Het applaus dat ik kreeg, toen ik voor het eerst het podium opklom, gaf mij vertrouwen…”

Internationale ervaring

“In 2004 kreeg ik de kans van mijn ouders om in Londen internationale ervaring op te doen. Ik mocht een jaar lang een opleiding volgen bij het gerenommeerde veilinghuis Christie’s. Maar na drie maanden gaf ik er de brui aan, want ik kon beginnen werken voor de prestigieuze galerij Partridge Fine Art in New Bond Street. Ik was er binnen gestapt, in de hoop om een eiken kasteelmeubel te verkopen. Maar ze boden mij begin 2005 een job aan!”

“Vier jaar lang was ik de director van die galerij, die job bracht mij naar kunstbeurzen in Moskou, Palm Beach, Londen en Parijs. Mijn eerste verkoopdeal sloot ik met Irina Abramovich, ik onderhandelde met filmsterren en dineerde met Margaret Thatcher. Met Princess Michael of Kent, die gehuwd is met de neef van de Britse Queen, vloog ik naar Amerika om kunst te verkopen.”

Bankencrisis

“Tijdens de bankencrisis kende ook de kunstwereld een dipje, toen nam ik de moedige beslissing om terug te keren naar mijn Brugse roots. Met mijn opgedane, internationale ervaring wou ik ons veilinghuis uitbouwen. Ik had geluk en slaagde er meteen in om met veel persbelangstelling een collectie Chinees porselein voor een familie uit Waasmunster te veilen.”

“Ik herinner het mij alsof het gisteren was: lot nummer 60 een mooi paar 19de eeuwse vazen werd voor 64.000 euro verkocht aan een Chinese galerij. Ik ben meerdere keren naar China gereisd en heb mij vijf jaar lang gespecialiseerd in Aziatische kunst.”

“In die periode heb ik de rest wat verwaarloosd, maar nu weet ik beter. Ik ben een generalist geworden en dat is de sterkte van het team van Carlo Bonte Auctions. Of het nu een schilderij, een klok, een vaas, juwelen of een fles wijn is, we verkopen al wat kwaliteit heeft.”

“Ons succes ligt vooral in de digitale manier van werken, in samenwerking met zes internationale partners. Tegenwoordig wordt er online geveild, Aziatische of Amerikaanse kopers moeten zich niet langer naar Europa verplaatsen. Op die manier hebben wij al aan klanten uit vijftig landen kunst verkocht.”

Wonderboy

“Of ik de sfeer en het showgehalte van een veilingzaal met publiek mis? Een beetje, maar de vroegere wonderboy en controlefreak is gelukkig wat wijzer geworden. Op mijn veertigste heb ik de ‘klik’ gemaakt. Ik besef nu, door mijn twee kinderen, wat echt belangrijk is in het leven.”

“Ook al zit ik om 6.30 uur al achter mijn pc om alle mails te lezen. Transparante, digitale communicatie wordt steeds belangrijker. Klanten willen meteen een gefundeerd antwoord. ’t Is een rat race, maar ik kan alles nu meer relativeren. De volgende stap is een digitale Carlo Bonte creëren; een Avatar-versie van mezelf.”

Fun

“Mijn beroep moet, naast een degelijke expertise en een vertrouwensrelatie met je klanten, fun blijven. Dat plezier vind ik ook in het tv-programma Stukken van Mensen op Play4. Drie jaar geleden hebben de programmamakers voor het eerst bij mij aangeklopt. Dat was flatterend, een hele eer!”

“Elke aflevering is een beetje als mijn eerste veiling twintig jaar geleden: je moet leren zwemmen op het moment dat je in het water springt. Niemand van de kunsthandelaars heeft de aangeboden voorwerpen op voorhand gezien. Dat zorgt voor gezonde stress. Die adrenalinestoot heb je nodig, dat houdt je scherp!”