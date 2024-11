Brugse kerstmarkt start vrijdag: de voorlaatste keer met de zwarte containers…

Komende vrijdag 22 november start Winter in Brugge, met de opening van de twee kerstmarkten en de lichtwandeling Wintergloed. Brugge maakt zich op voor de drukste periode van het jaar. In december 2023 telde Brugge 1 miljoen bezoekers. Wordt het record verbroken?

December is de drukste maand van het jaar geworden voor Brugge. De cijfers van vorig jaar illustreren dit ten volle. December 2023 was dé absolute topmaand, met 1 miljoen bezoekers. Dat waren er 200.000 meer dan in de traditionele zomertoppers juli en augustus.

Het betekent dat één op de acht toeristen en shoppers in december Brugge bezoeken. Want in het topjaar 2023 telde Brugge 8,3 miljoen bezoekers.

De kracht van december is deels te danken aan De Warmste Week, die voor een absoluut dagrecord zorgde: op 23 december 2023 lokte dit initiatief van de VRT maar liefst 71.000 muziekliefhebbers naar ’t Zand. Er sneuvelden vorig jaar in december drie dagrecords inzake aantal bezoekers. Ter vergelijking: Brugge ontvangt gemiddeld 21.000 bezoekers per dag.

Veel boekingen

Ook het stadsbestuur is benieuwd of er opnieuw records zullen sneuvelen in december 2024. Het toerisme leverde de Brugse stadskas vorig jaar maar liefst een half miljard euro op. Het is dus niet louter om muzikale redenen dat burgemeester Dirk De fauw met succes onderhandelingen voerde met de VRT om voor het tweede opeenvolgende jaar De Warmste Week naar Brugge te halen.

Welke Belgische groepen dit jaar naar ’t Zand zullen komen, blijft vooralsnog een goed bewaard geheim. De Warmste Week vindt plaats van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december. Er zijn al duizenden acties geregistreerd ten voordele van de 276 geselecteerde projecten die de strijd tegen eenzaamheid aangaan.

Ook voor de lokale horeca zeker de hotels en de restaurants zijn het gouden dagen. Dirk Vanhegen, voorzitter van het Brugs Handelscentrum, polste al eens bij diverse hoteliers: “Ze zijn erg tevreden met het aantal boekingen voor december 2024. Ook volgende maand verwelkomen onze Brugse hoteliers zeer veel verblijfstoeristen.”

Weekends volgeboekt

Dimtiri Thirion, voorzitter van de vzw Hotels regio Brugge, beaamt dit. “Nu al zitten de weekends in december zo goed als vol. Ook de weekdagen verkopen vlotjes.”

“December 2024 wordt voor de Brugse hotels een absolute topmaand. Het zijn vooral Britten die hotelkamers in december boeken, want die zijn zot van kerstmarkten en de hele beleving rond kerst op het continent. De Brexit houdt hen niet tegen.”

Gezien het steeds moeilijker wordt om het aantal toeristen in de tijd te spreiden, zorgt het Brugs stadsbestuur dan maar voor een spreiding in de ruimte in de drukke decembermaand.

De zesde editie van lichtbelevingswandeling Wintergloed kreeg opnieuw een ander parcours Van 22 november tot en met 5 januari kan iedereen vanaf 17.30 uur tot 23 uur in de kerstvakantie en de weekends tot middernacht een ‘magische reis met ‘vuur en ijs’ ondernemen.

Tien lichtinstallaties

De tien lichtinstallaties bevinden zich tussen het Jan van Eyckplein en de Kruisvest, ze strekken zich hoofdzakelijk uit over de parochie Sint-Anna, met stops langs de Spinolarei, de Potterierei, aan de Jeruzalemkapel, in de Snaggaardstraat en aan de Sint-Janshuismolen.

Philippe Leloup, ondervoorzitter van het Brugs Handelscentrum en verantwoordelijke voor de evenementen, is blij met die spreiding. “De concerten van de Warmste Week zijn op ’t Zand, Wintergloed speelt zich grotendeels af op Sint-Anna, de kunstschaatspiste met winterbar Vorst bevindt zich aan het Minnewater. Zo kunnen wij met onze twee kerstmarkten op het Simon Stevinplen en de Markt shoppers naar onze 250 winkels tussen Markt en ’t Zand lokken. Want dat is de bedoeling van ons initiatief: het kerstshoppen promoten. Door de winterse evenementen te spreiden in de ruimte is er in heel Brugge kerst- en eindejaarsbeleving.”

Volgens voorzitter Dirk Vanhegen zijn alle 90 standplaatsen op de twee kerstmarkten bezet. “Dat zijn er zes meer dan vorig jaar. De nieuwe standen verkopen allemaal geschenkartikelen. Dat verheugt mij, want het verhoogt de kerstsfeer. Het aantal standen met etenswaren en drank is immers gelijk gebleven.”

“We zorgen voor wat meer licht en een beetje meer ruimte op de Markt én we investeren in een betere afvalverwerking. Elke dag zullen vier mensen op de kerstmarkt toezien dat er geen zwerfvuil is. Volle vuilnisbakken zullen tijdig geledigd worden, zodat de twee sites proper blijven. Dat is een aandachtspunt na vorig jaar, want soms laat het gedrag van sommige consumenten te wensen over.”

Het is de voorlaatste keer dat het Brugs Handelscentrum op zijn kerstmarkten gebruik maakt van ‘zwarte containers’. “We huren die bij de Stad Brugge voor vijf jaar, waardoor de aankoop van de containers door de Stad een nuloperatie is voor de Brugse stadskas. Pas na de kerst 2025 loopt het contract af, we beraden ons al voorzichtig over de toekomst. Feit is dat de bezoekers de huidige containers liever zien, sinds ze een houten bekleding kregen. De toekomstige standen zullen dus zeker in hout moeten zijn, dat zorgt voor meer warmte en kerstsfeer.”

Shoppingdagen

Meer dan 500 kerstbomen, de hoogste op de Burg (14 meter), duizenden lichtjes en 41 versierde straten en pleinen moeten van Brugge een onweerstaanbaar winterwalhalla maken.

Bovendien pakt de stad uit met 22 shoppingdagen in de eindejaarsperiode: op 23, 24 en 30 november en op 1, 7, 8, 14 en 15 december, dagelijks van 18 tot en met 29 december en op 4 en 5 januari is er gratis vervoer van en naar Brugge met de bussen van De Lijn.