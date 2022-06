Brugse bever losgelaten in Moerbugge

Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren uit Oostende heeft de bever, die de Brugse politie midden mei gevangen had in de wijk Sint-Jozef, losgelaten in Moerbrugge, bij twee andere bevers.

Bij de lokale politie van Brugge liep midden mei een bijzondere oproep binnen: enkele inspecteurs moesten uitrukken voor… een loslopende bever. Omdat de bever geen ‘katje’ is om zonder handschoenen aan te pakken, werd de brandweer er bij geroepen om het dier te vangen. Het dier werd opgepakt in de Jacob van Maerlantstrat in Sint-Jozef en overgebracht naar het vogelopvangcentrum in Oostende.

Observatie

“We hebben het één jaar oude dier eerst in observatie gehouden”, zegt Claude Velter, directeur van het opvangcentrum. “Het gebeurt wel dat jonge bevers verdwalen. De polders ten noorden van Brugge zijn geen natuurlijke habitat voor bevers. In samenwerking met het Instituut voor Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben we een oplossing gezocht.”

“Je mag zo’n jonge bever niet bij een andere beverfamilie zetten, want dan wordt hij uitgestoten of zelfs aangevallen. Uiteindelijk hebben we de jonge bever uitgezet in Moerbrugge, waar in dit drassig gebied al twee andere bevers, gen familei, gezien zijn. We hebben hem gemerkt. Het was een primeur voor ons én voor West-Vlaanderen”, aldus Claude Velter.