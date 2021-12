Bruggelingen in de ban van de loterij

De herdenking dat 580 jaar geleden in Brugge voor het eerst een loterij werd georganiseerd, is niet ongemerkt voorbijgegaan. Er was niet enkel de unieke trekking van EuroMillions, maar ook de evocatie van de trekking in 1441 op de Markt.

Was de trekking van EuroMillions een geprivilegieerd gebeuren, dan was de evocatie een volks gebeuren. Voor dit evenement trotseerden de Bruggelingen zelfs regen en wind. De drie evocaties werden telkens door tientallen personen bijgewoond. Vooral zij die met de Lotto hadden gespeeld en in Brugge een extra lot voor de evocatietrekking hadden ontvangen, waren present. Heel wat gelukkigen waren dan ook verheugd dat ze naar huis konden met een rits geschenken of reischeques ter waarde van 500 euro. Vooral die laatste winnaars vielen op want de cheques waren reuzengroot uitgeprint en niet plooibaar.

De trekking gebeurde, net als in 1441, met twee urnen. In de ene zaten de loten met de namen van de deelnemers, in de andere de prijs die ze behaalden. Aangezien de meeste winnaars aanwezig waren, lokte dit bij de aanwezigen vreugdevolle taferelen op, vooral wanneer ze met bazuingeschal op het podium werden geroepen.

De Lotto-trein heeft dan wel de stad verlaten, helemaal wel is de loterij nog niet. Een aanrader is de tentoonstelling “1441 tot nu” in het Stadsarchief op de Burg. Daar wordt aan de hand van archivalia en tal van voorwerpen de geschiedenis van 580 jaar loterij geschetst.

Een aparte belevenis is de virtual reality film. Die brengt op een bijzonder levendige manier het verhaal van een buitenlandse koopman die via de haven van Sluis naar de markt in Damme vaart en daarna via de Spiegelrei naar de Markt in Brugge waar de trekking plaatsvindt. De film is zeer realistisch weergegeven met oog voor details.

Wie tot slot nog niet verzadigd is, kan nog tot 27 februari 2022 gratis een historische wandeling met virtual reality maken of het gratis boek “Te Brugghe ende eldere” bestellen. Info: www.brugge1441.be/nl/home. (Chris Weymeis)