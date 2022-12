Brugge voorziet meer dan 1000 ton strooizout voor de winter

Om klaar te zijn voor komende winter, voorziet de stad Brugge meer dan 1000 ton strooizout. “Dat is meer dan het dubbele van wat in een normale winter nodig is,” zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). Extra aandacht gaat uit naar de bestrooiing van het traject van Wintergloed en de tijdelijke voetgangersbrug aan het station.

De winter van 2021 was een zachte winter. Tijdens de winter wordt normaal gezien meer dan 500 ton zout gestrooid, terwijl er vorige winter maar 75 ton gestrooid is. “Voor komende winter hebben we bijna 500 ton strooizout in de voorraad van de sector openbaar domein,” vertelt schepen Mercedes Van Volcem. “Daarnaast staat er nog 540 ton zout gereserveerd voor de stad. Dit is bijna het dubbele van wat in een normale winter nodig is. Ondanks de zachte winter van vorig jaar, zijn we goed voorbereid op de eventuele komst van een strenge winter”.

Gladheidsbestrijdingsplan

Om het strooiplan uit te voeren worden elf ploegen ingeschakeld, die 24 op 24 paraat staan om 227 km aan rijbaan, 92 km aan fietspaden en 24 bruggen te bestrooien. Het strooiplan wijzigt dit jaar nauwelijks, enkel in het havengebied zal MBZ ook strooien in het verlengde van de Koffieweg. Ook het traject van Wintergloed krijgt dit jaar extra aandacht: dit gaat onder andere over de wandelpaden in het Koning Albert I-park en ook de Van Voldenstraat wordt bestrooid.

In het strooiplan van stad Brugge zijn belangrijke invalswegen, de ring, belangrijke verbindingswegen, trajecten van vervoersmaatschappij De Lijn, omgevingen van scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en brandweer opgenomen.

Handje helpen

“De Bruggelingen spelen een belangrijke rol bij het bestrijden van gladheid in hun straat. Ze moeten een handje helpen bij glad weer of sneeuw door de eigen trottoir sneeuw- en ijsvrij te houden”, benadrukt Mercedes Van Volcem.

Hoe je dit het best aanpakt kun je vinden op de stedelijke website https://www.brugge.be/gladheid.

De verantwoordelijken volgen de weerberichten nauwgezet op. Stad Brugge doet hiervoor beroep op een professionele meteo-partner. Deze houdt rekening met verschillende weermodellen, actuele waarnemingen en historische gegevens om de voorspellingen continue bij te sturen.