Brugge en Roeselare winnen World Smart City Award samen met Leuven

Brugge, Roeselare en Leuven hebben samen de jaarlijkse World Smart City Award in de categorie ‘Enabling Technologies’ gewonnen. Dit is een prestigieuze internationale wedstrijd voor baanbrekende projecten, ideeën en strategieën die steden over de hele wereld leefbaarder en duurzamer moeten maken. Er waren 337 voorstellen en 60 landen genomineerd. De winnaars werden op het Smart City Expo world Congress 2022 in Barcelona bekendgemaakt.

Brugge bundelde vorig jaar de krachten met Leuven en Roeselare om de markt te bevragen voor de aankoop van een dataplatform en zo een aanzet te geven tot een standaard data platform voor andere Vlaamse steden en gemeenten. Via een raamcontract kochten ze onlangs gezamenlijk een Smart City Data Platform (SCDP) aan bij het consortium Urban Sense, vertegenwoordigd door Cegeka en Sirus.

Innovaties

Het Smart City Data platform wordt het hart van de Smart City architectuur waar Internet of Things sensordata en andere (authentieke) databronnen samengebracht worden. Deze gegevens kunnen dan aan elkaar gekoppeld worden waardoor de drie stadsbesturen beter onderbouwde beleidsbeslissingen kunnen nemen. Daarnaast opent dit deuren voor tal van innovaties, al dan niet in samenwerking met andere overheden, zowel nationaal als internationaal, bedrijven, burgers en/of onderwijsinstellingen.

Baanbrekend

Brugs schepen van Smart City Minou Esquenet reageert als volgt op deze internationale prijs: “We zijn bijzonder trots, dit toont aan dat we baanbrekend werk leveren op het vlak van digitale ontwikkelingen en wereldwijd inspiratie bieden voor andere steden. Met het Smart City Data Platform verzamelen we real-time informatie op ons grondgebied, bijvoorbeeld over luchtkwaliteit, verkeersdrukte en geluidsoverlast.”

“Via deze objectieve data kunnen we onze burgers sneller informeren en vertalen naar concrete acties. Het dataplatform is ook een belangrijke gegevensbron voor onze ‘Digital Twin’. Met deze digitale kopie van de stad onderzoeken we of we het effect van bepaalde beleidsbeslissingen kunnen simuleren. Op die manier willen we Brugge verder laten groeien, versterken en nog vlotter organiseren.”