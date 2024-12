Brugge betrapt steeds meer sluikstorters: pleidooi voor verplichte werkstraf voor hardleerse vervuilers

Sedert 2021 werden al 1.929 Bruggelingen werden al betrapt op en beteugeld voor sluikstorten. “In werkelijkheid gaat het natuurlijk om een veelvoud. Dit is verontrustend veel en daarom dient deze kwaal harder te worden aangepakt”, stelt gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA). Hij pleit voor verplichte werkstraffen voor hardleerse sluikstorters, die al meerdere keren betrapt werden.

Deze Brugse politicus vroeg bij de stedelijke Coördinatiedienst de cijfers op over het sluikstorten. Die zijn ontluisterend. In 2021 waren er 364 dossiers, in 2022 steeg dit tot 413, in 2023 zelfs tot 681. Voor 2024 zijn het er tot november al 471 dossiers geweest. De daders krijgen een GAS-boete, die kan tot 500 euro oplopen voor meerderjarigen. Voor minderjarigen is het maximaal 175 euro.

GAS-bemiddeling

Sedert 2021 probeert het Brugs Stadsbestuur meer in te zetten op GAS-bemiddeling en Gemeenschapsdienst, als alternatief voor die geldboete. De dader moet dan vier uur mee op pad gaan langs de Vesten om samen met een arbeider van de dienst Openbaar Domein de parken netjes te maken. Of ze kunnen de openbare toiletten mee helpen reinigen of meelopen met een gemeenschapswacht, in de hoop dat ze zo voldoende gesensibiliseerd worden rond het netjes houden van de stad.

Pol Van Den Driessche stelt vast dat grosso modo amper vier op tien van de overtreders instemt met een GAS-bemiddeling: “Wat meteen ook wil zeggen dat de meerderheid verkiest om gewoon de GAS-boete te betalen. Maar slechts heel weinig personen gaan akkoord met het uitvoeren van gemeenschapsdienst.”

Cijfers

Dit jaar kregen 206 sluikstorters het aanbod om in bemiddeling te gaan, 62 personen gingen daar op in. In die cijfers zitten wel ook de Bruggelingen die inbreuken pleegden op de afvalkalender en vuilnis plaatsten naast afvalrecipiënten. Interessanter is dat 56 betrapte sluikstorters op openbare plaatsen bemiddeling weigerden, net als 43 personen die zwerfvuil dumpten.

De cijfers van de voorbije jaren zijn nog schrijnender. Uit de tabellen van de Coördinatiedienst blijkt dat er in 2021 slechts twee bemiddelingsdossiers waren, in 2022 en 2023 ging het telkens om amper veertien dossiers. Nochtans kwamen in die jaren respectievelijk 10, 162 en 302 Bruggelingen in aanmerking voor die bemiddeling. Maar die halen liever hun portemonnee boven (of de geldbeugel van hun ouders), in plaats van gemeenschapsdienst te verrichten.

Verplichte werkstraffen?

“Het feit dat veel sluikstoters weigeren om gemeenschapsdienst te vervullen, houdt natuurlijk verband met de beslissing dat er nooit sprake is van een verplichting. Of anders gesteld: dit stadsbestuur kiest ervoor geen werkstraffen op te leggen aan de sluikstorters: onverlaten die willens en wetens hun vuilnis zomaar weggooien en daarmee ook een groot misprijzen vertonen tegenover de arbeiders die er weekdagen en feestdagen lang voor zorgen dat onze stad er wel proper bij ligt.”

“Deze zwakke aanpak is er mee de oorzaak van dat vervuilers blijven doorgaan met hun onaanvaardbare gedrag. Wij blijven alvast overtuigd van de wijsheid: wie niet horen wil, moet voelen”, aldus Pol Van Den Driessche, die pleit voor verplichte werkstraffen voor sluikstorters.

Ambassadeurs

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wijst erop dat er niet alleen ‘standaardoplossingen’, met name gemeenschapsdienst in het openbaar domein, zijn: “Onze stadsdienst werkt ook zeer individueel tijdens GAS-bemiddelingen. Dit resulteert in een oplossing op maat voor degene die in bemiddeling gaat. Vooreerst is er een gesprek, waarin benadrukt wordt waarom Brugge veel belang hecht aan een propere en schone omgeving.”

“Een aanzienlijk aantal mensen in bemiddeling draagt bij door in hun eigen buurt op te ruimen. Zowel parken, bossen als straten worden op die manier netjes gehouden. Vaak leidt dit ook tot contact met buurtbewoners, collega-sporters of andere stadsbewoners, waardoor de mensen die GAS-bemiddeling uitvoeren als het ware ambassadeurs voor een nette stad worden.”

Nieuwkomers

“Er zijn ook mensen in bemiddeling die in een instelling verblijven en daar op regelmatige basis de omgeving schoon houden. Daarnaast gaan begeleiders van nieuwkomers en anderstaligen mee op pad om de Vesten netjes te houden. Via buurtwerkingen wordt er samengewerkt met de GAS-bemiddelaar om de stad proper te houden, onder meer door nieuwkomers te informeren over wat wel en wat niet kan in Brugge op het vlak van afvalbeleid. Ook met de studenten van het Europacollege hebben we een constructieve samenwerking.”

“We zijn er ons al lang van bewust, mede door ervaringen met werkstraffen, dat mensen die een zinvolle taak uitvoeren dit als zeer waardevol ervaren. Een zinvolle taak biedt de grootste kans op succes, in welke zin dan ook. Mede hierdoor is er ook nooit sprake van een verplichte gemeenschapsdienst. Er wordt steeds een aanbod gedaan van GAS-bemiddeling, mensen moeten hier inderdaad niet op ingaan en wanneer ze hierop ingaan werken we samen om te komen tot een zinvolle invulling voor een eventuele gemeenschapsdienst”, aldus Dirk De fauw.