Broers van wijlen Chiel Potié en bakkerij Vanhoutte verkopen weer ontbijtpakketten voor Kom Op Tegen Kanker

Voor het derde jaar op rij loopt Hoogledenaar Chiron Potié straks mee met de 100 kilometer Run van Kom Op Tegen Kanker. Dat doet hij ter ere van zijn jongere broer Chiel Potié, die in 2019 overleed aan de gevolgen van kanker. Om het startgeld bijeen te krijgen voor het vierkoppige team, wordt opnieuw een valentijnsontbijtactie op poten gezet.

Net als vorig jaar wordt voor de verdeling van de ontbijtpakketten samengewerkt met de Roeselaarse bakkerij Vanhoutte, waar Chiel zeven jaar werkte als bakkersgast, tot dat door zijn ziekte onmogelijk werd. De jonge Roeselarenaar stierf begin 2019 aan de gevolgen van leukemie. Hij was amper 25.

Run tegen Kanker

Ter nagedachtenis van Chiel doet zijn oudere broer Chiron, samen met enkele vrienden, elk jaar mee aan de Run tegen Kanker. “Dit keer doet mijn broer Clem voor het eerst mee”, vertelt Chiron. “Ook mijn echtgenote Marieke Labaere loopt mee, net als Glenn Munoz. Hij is de vriend van Lize Devos, die samen was met Chiel toen hij stierf. Samen vormen we team ‘Potietjes’ en staan we op 19 maart in Deinze aan de start van de 100 kilometer tegen kanker. Zelf neem ik de 40 kilometer voor mijn rekening, Glenn loopt de 30 kilometer, Marieke doet er twintig en Clem gaat 10 kilometer lopen.”

Pakket vol lekkers

Om het startgeld van 2.500 euro bijeen te krijgen, brengt het viertal samen met bakker Guido op zaterdag 11 februari valentijnsontbijtpakketten aan de man. In de pakketten zit een assortiment ontbijtkoeken, pistolets met beleg, een gekookt eitje, vers fruit, yoghurt, cava en een biertje. Voor een pakket voor twee personen betaal je 30 euro, als het pakket afgehaald wordt in de bakkerij. Wie het ontbijt aan huis geleverd wil, betaalt 6 euro extra. Er wordt geleverd in een straal van 15 kilometer rond de bakkerij. (SV)