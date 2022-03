Broederpaar terug in Vlaamse velden

Nadat het beeld in februari aangekomen was in België, kreeg het nu zijn definitieve plaats in het Brothers-In-Arms Memorial. Een ontroerend moment voor Johan Vandewalle die er zijn levenswerk van maakte.

Het beeld van de broers John en Jim Hunter is van de Australische beeldhouwer Louis Laument. John stierf in de armen van zijn jongere broer Jim tijdens de slag bij de Polygon Wood. Hij had gezien dat John zwaar getroffen was en probeerde zijn broer terug te slepen, weg van de frontlinie. Zijn broer stierf echter in zijn armen.

Goede begrafenis

Hij wikkelde hem in een laken en begroef hem, in de hoop hem in een later stadium terug te vinden en hem een goede begrafenis te geven. Dat bleek onmogelijk. Uiteindelijk werd het lichaam teruggevonden, maar Jim zelf was intussen overleden. Hun verhaal maakte een zodanige indruk op Johan Vandewalle dat hij het besloot te vereeuwigen.

Dit was de start van het Brothers-In-Arms Memorial, een monument en bronzen beeld van de broers in zijn weide, dat hij schonk aan de vzw. Het is een bronzen beeld gegoten op 125 procent en met een gewicht van 800 kilo waarin Johan persoonlijke zaken liet ingieten. Op 19 november werd het beeld op de boot Thalatta geladen en na een vaart van meer dan 28.000 km kwam het aan in Zeebrugge op 20 januari.

Ondertussen werd het beeld bewaard op een geheime plaats. Zaterdag was er onder de Menenpoort een plechtigheid waarbij het beeld in de kist op een legervrachtwagen uit WO I tijdens de Last Post werd aangevoerd. De naam van John staat immers op de Menenpoort gebeiteld. Het was een pakkende en emotionele hulde aan het overleden broederpaar.

Verkondigers van vrede

Het was Jim en Jacks laatste stop voor hun laatste rustplaats. Zondag werd het beeld met een grote kraan in de kist gelift en in het Memorial geplaatst. De twee broers zijn opnieuw samen naar het front gekomen. Nu niet meer als soldaat maar als verkondigers van de liefde en vrede.

De belofte van Johan Vandewalle om beide broers opnieuw samen te brengen, is definitief bewaarheid. Hij was dan ook heel gelukkig en emotioneel. Het is voltooiing van een mooie emotionele tocht die begon in 2006. De officiële inhuldiging zal gebeuren op 25 september 2022 want op die datum trokken ze naar het front.

