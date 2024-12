Brigitte (47) en gezin klinken jaar na zware oudejaarsbrand op beter 2025: “We zijn hier sterker uitgekomen”

Oudejaarsavond 2023, enkele uren voor er ten huize bij Brigitte Geldof (47) geklonken werd op het nieuwe jaar, brak een zware brand uit in de kangoeroewoning in Pervijze, waar ook haar ouders wonen. We zijn een jaar verder, en terwijl het glas wordt geheven op 2025 blikt Brigitte terug. “Het was een moeilijk jaar, met veel frustraties. Maar ook een jaar van hoop en kracht want we zijn vooral gelukkig dat we elkaar nog hebben”, zegt Brigitte.

“Ik heb maar één woord als ik terugdenk aan die verschrikkelijke oudejaarsavond van vorig jaar”, vat Brigitte aan. “Onwezenlijk. Je zintuigen werken, maar de boodschap dringt niet door. We zien met onze eigen ogen het allesverterende vuur en we staan buiten in het donker in de ijskoude en stormachtige nacht. Het was verschrikkelijk.”

Brigitte, haar man Joos Vandewalle (56), hun kinderen Jelle en Nena en haar 75-jarige ouders Berthold ‘Bertje’ en Rita waren op 31 januari 2023 om 18 uur alles aan het voorbereiden voor het oudejaarsavondfeest in hun prachtige kangoeroewoning in de Stuivekenskerkestraat in Pervijze. Toen ze plots rook opmerkten, moesten ze naar buiten vluchten, waar ze een felle dakbrand ontdekten. Die vernielde het woongedeelte van Bertje en Rita volledig.

Het beeld van de kangoeroewoning net na de brand. © JH

“Uiteraard komen tijdens deze oudejaarsweek alle herinneringen weer boven”, blikt Brigitte terug. “Het was zo onwezenlijk en onwerkelijk. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse maar de taak voor de brandweer was moeilijk met die sterke wind. Iedereen rende heen en weer en ik weet dat ik in paniek naar antwoorden zocht. Waar zijn mijn kinderen, man en ouders? Hoe zal dit aflopen? De blik en shock in de ogen van mijn ouders zal ik nooit vergeten. Al gauw moesten we naar het ziekenhuis met een rookvergiftiging en moesten we machteloos onze brandende thuis achterlaten. Daarna konden we naar een leegstaande nieuwbouwwoning van onze buren. Het was er wel koud, maar we hadden een dak boven ons hoofd. Dan komt het besef: wat zijn we gelukkig dat we nog samen zijn. In shock, maar iedereen ongedeerd.”

“Het was een heel moeilijke periode, maar we hebben wel veel steun gekregen”

Wat volgde was een moeilijk 2024. “Het volgde al daags na de brand, toen inbrekers op bezoek kwamen, maar door onze kinderen gelukkig verjaagd konden worden. De eerste aanblik van het afgebrande huis was angstaanjagend. De feesttafel stond er nog precies zoals ze gedekt was, alleen lag alles onder een laag roet en zat er bluswater in onze champagneglazen. Wat volgde waren acht maanden van frustraties, teleurstellingen, eindeloos papierwerk en wachten. Maar het was wel een periode waarin we ontzettend veel steun kregen. Van vrienden, buren en familie, van de vele kaartjes die we na een oproep kregen, van burgemeester Lies Laridon en ook van onze verzekeringsmakelaar Mark Willem. Zij gaven ons rust terwijl we duizenden vragen hadden. Zo werd het ook een jaar van hoop.”

Brigitte Geldof (47) kan weer aan de feesttafel zitten met de hele familie. © JH

Want al van dag 1 was het voor het gezin duidelijk: de geliefde kangoeroewoning zou heropgebouwd worden. “Stap voor stap, dag voor dag. Dat was altijd het doel. Wijzelf konden vrij snel terug in ons deel wonen, maar mijn ouders Bertje en Rita wonen hier nog steeds niet. Dat zal wel gebeuren in 2025, want de heropbouw is bezig. Ik kijk er zó naar uit om hen terug bij ons te hebben, het is mijn grootste doel en diepste wens. Na de brand zijn we allen terug aan het werk gegaan. Mijn man Joos als vrachtwagenchauffeur en ik in het kinderdagverblijf 4Kids, dat ik run met mijn vriendin Katy. Het gaf ons ook verstrooiing in deze periode.”

Wensen voor 2025

Brigitte wil haar terugblik absoluut besluiten met nogmaals alle brandweerlieden, politie en medische hulpdiensten, de opruimfirma Belfor, de werkmannen en alle vrienden en familie hartelijk te danken voor hun werk. “We hopen van harte dat zij nu wel kunnen genieten van oudejaarsavond en tijd met hun vrienden en familie. En dat niemand moet meemaken wat wij hebben meegemaakt. Wij zijn hier sterker uitgekomen en kijken met veel zin uit naar 2025. We wensen iedereen dan ook een vreugdevol en fijn 2025 toe.” (JH)