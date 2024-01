“Mijn ouders zijn ontroostbaar. Een kaartje zou hen veel deugd doen”: Brigitte (46) doet oproep na zware brand in kangoeroewoning

“Mijn ouders zijn ontroostbaar. Hun huis is volledig vernield door de brand en ze woonden daar zo graag. Een warme boodschap of lief kaartje zou hen veel deugd doen.” Enkele dagen nadat een zware brand hun kangoeroewoning in de as legde, doet dochter Brigitte (46) een oproep om haar papa Berthold ‘Bertje’ en mama Rita te steunen met een mooie boodschap.

Ze stonden net op het punt om een gezellig familiefeest te organiseren op oudejaarsavond in hun kangoeroewoning in de Stuivekenskerkestraat in Pervijze. De flink verbouwde hoeve is honderd jaar oud. Al 31 jaar lang wonen Brigitte haar ouders Berthold ‘Bertje’ Geldof (74) en mama Rita Houthoofdt (74) in het rechterdeel, terwijl Brigitte en haar man Joos samen met hun kinderen van 20 en 21 links wonen. De kangoeroewoning verraadt hoeveel liefde en tijd ze samen spenderen. Zo ook op oudejaarsavond, tot het noodlot om 17.55 uur toesloeg.

Razendsnel

“De hapjes stonden al klaar bij mijn ouders en ze wachtten op de komst van tien familieleden”, doet Brigitte het verhaal. “Tot ze plots riepen dat ze brand roken. Boven was het al een en al rook. Ik belde snel de brandweer, maar nog terwijl ik belde werd de brand uitslaand. Mijn man Joos probeerde nog te blussen met een tuinslang, maar dat was tevergeefs. Het vuur verspreidde zich echt razendsnel, we stonden machteloos. We zijn snel naar buiten gelopen en konden niets anders doen dan lijdzaam toekijken.”

Aan erger ontsnapt

De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar het woongedeelte van Brigitte en haar gezin. “Op het nippertje”, vervolgt ze. “Een tussenmuur hield het vuur tegen, maar een doorlopende balk had wel al vuur gevat. Als je weet dat onze kinderen slapen onder het dak aan die kant… ik mag er niet aan denken dat dit ’s nachts gebeurde. Dit had nog veel erger kunnen zijn, want ik mag er niet aan denken dat ik zowel mijn ouders als kinderen had moeten begraven. Het huis van mijn lieve mama en papa is wel volledig vernield en daar zijn ze echt het hart van in.”

Kaartjes sturen

Om haar ouders toch wat op te peppen, doet Brigitte nu een warme oproep. “We hebben een fantastische verzekeraar en het huis zal wel terug opgebouwd worden. Wijzelf kunnen deze nacht terugkeren want de elektriciteit is hersteld en het huis is gepoetst. Voorlopig blijven mijn ouders op hotel in Oostende, maar dat is tijdelijk. Zij zijn gewend aan het buitenleven en willen snel terug. Daarom zoeken we een tijdelijke zorgwoning om bij de boerderij te plaatsen. Veel mensen bieden hulp of spullen anders. Dat is ontzettend lief, maar dat hebben we nu niet nodig. Liever zie ik dat mijn ouders lieve kaartjes of boodschappen krijgen om hen een hart onder de riem te steken. Dat zou hen echt veel deugd doen en opkikkeren!” (JH)