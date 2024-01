Zes mensen preventief naar ziekenhuis na zware brand in kangoeroewoning in Pervijze

Een zware uitslaande brand vernielde op oudejaarsavond een groot stuk van een hoeve in de Stuivekenskerkestraat in Pervijze/Stuivekenskerke. In de hoeve zijn drie kangoeroewoningen gevestigd. Twee van de drie zijn getroffen door de brand. “Er woont een ouder koppel in het ene huis, in het andere huis hun dochter met haar gezin”, zegt burgemeester Lies Laridon. Alle zes moesten ze naar het ziekenhuis voor een medische check-up.

Het was even voor 18 uur toen de twee gezinnen in grote hoeve in de Stuivekenskerkestraat op de grens Pervijze van Stuivekenskerke bij Diksmuide zelf de brand opmerkten. Zij maakten zich klaar om samen oudejaarsavond te vieren en wachten nog op de komst van een ander familielid om de festiviteiten te starten. Plots werden ze een brandgeur gewaar en zagen ze rook boven.

Op de zolder boven een van de wooneenheden hing een grote rookontwikkeling. Volgens de eerste info zou de brand begonnen zijn ter hoogte van de schouw maar door de rukwinden werd de rook naar binnen geslagen en ontstond zo een vuurhaard. Het ging razendsnel. De brand nam enorm snel uitbreiding op de bovenverdieping van de woning.

Versterking

Nadat de bewoners zelf de brandweer belden snelden posten Diksmuide en Leke ter plaatse. Zij riepen snel versterking in van posten Nieuwpoort, Oostduinkerke en Veurne. Tientallen brandweerlui gingen ter plaatse. “Bij aankomst van de eerste ploegen stond het dak al in lichterlaaie”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

“Naast de standaard uitruk voor brand werd een extra autopomp, tankwagen en officier opgeroepen. Het getroffen gebouw is een omgebouwde boerderij naar drie kangoeroewoningen voor drie gezinnen. De nabluswerken zullen vermoedelijk een ganse nacht in beslag nemen.” Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie voert een onderzoek en er komt een branddeskundige ter plaatse. De aanhoudende rukwinden en het gure weer bemoeilijkten de bluswerken enorm en wakkerden de brand aan.

“Klaar voor oudejaarsavond”

Ook burgemeester Lies Laridon kwam ter plaatse en kwam de bewoners een hart onder de riem steken. “Twee van de drie woningen zijn bewoond”, zegt de burgemeester. “In de ene woning woont een ouder koppel, in de andere woning hun dochter samen met haar man en twee kinderen. Zij gingen samen oudejaarsavond vieren. Ze werden alle zes preventief naar het ziekenhuis van Veurne gebracht.”

“Niemand raakte gewond, maar mogelijks ademden ze wat teveel rook in. Ze kregen een medische check-up. We boden vanuit de stad hen onderdak aan want het is duidelijk dat ze niet kunnen terugkeren. Voorlopig konden ze echter bij buren of familie terecht. Het is altijd beter om zo’n gebeurtenis in een vertrouwde omgeving te verwerken. Het is verschrikkelijk voor die mensen dat hun oudejaarsavond zo moet verlopen.”

