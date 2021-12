Bredene neemt afscheid van ereburger Monique Lateste (80)

Op 22 december is Monique Lateste overleden. Ze werd geboren op 28 juni 1940 in Oudenburg en verhuisde op driejarige leeftijd met haar ouders naar Bredene om er nooit meer weg te gaan.

In 1983 nam ze het bekende volkscafé Tijl over in de Duinenstraat. Ze speelde zo een belangrijke rol in het leven van heel wat mensen. “Door sommigen werd ik aanzien als een moederfiguur”, zei Monique in mei 2017 in onze krant. “Voor anderen was ik dan weer een vriendin, een therapeute of een vertrouwenspersoon.”

Na 33 jaar zei Monique haar café vaarwel. Op 30 september 2017 kreeg ze nog een groot afscheidsfeest. Nog in 2017 kreeg ze van de gemeente Bredene het ereburgerschap toegekend. Burgemeester Steve Vandenberghe zegt een goede vriendin te verliezen: “Met haar overlijden verliest Bredene één van haar meest markante figuren.”

De uitvaartplechtigheid zal worden opgedragen in de aula van het crematorium Polderbos, Grintweg in Oostende, op maandag 3 januari om 14.30 uur. Je kan persoonlijk afscheid nemen van Monique in het uitvaartcentrum Depoorter, Steenstraat 1 in Bredene, elke dag van 8 tot 16 uur tot en met woensdag 29 december met uitzondering van zon- en feestdagen.