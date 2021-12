Bredene krijgt Vlaams geld voor bouw nieuw zwembad maar betaalt zelf 1,35 miljoen per jaar

Het gemeentebestuur kreeg afgelopen weekend te horen dat een subsidie van 895.000 euro onderweg is voor de bouw van het nieuwe zwembad op domein Grasduinen. Het gemeentebestuur diende in september een subsidiedossier in bij Sport Vlaanderen.

Burgemeester Steve Vandenberghe was deze week opgetogen dat de Vlaamse subsidie voor het zwembad goedgekeurd werd. “Het zwembaddossier zit momenteel in een belangrijke fase. We verwachten in februari een beslissing over wie de private partner wordt, waarmee we in zee gaan voor de realisatie van dit project. Er zijn momenteel nog drie kandidaten voor de uitbating van het zwembad, cafetaria en alle bijhorende infrastructuur.”

1,35 miljoen euro per jaar

Hoewel het zwembad veel meer zal kosten, is de subsidie van de Vlaamse overheid zonder meer een mooie opsteker voor het gemeentebestuur. Bredene betaalt, eenmaal het zwembad er staat, 1,35 miljoen euro per jaar (geïndexeerd) voor de exploitatie van het zwembad. “Dat betekent wel dat (grote) kosten aan het zwembad ten laste van de uitbater vallen.”

Bredene krijgt de subsidie omdat het project op domein Grasduinen een bovenlokale uitstraling zal hebben. Het zal met andere woorden niet alleen de Bredenaars ten goede komen.

“De uitbetaling van de subsidie is wel aan enkele voorwaarden verbonden”, merkt de burgemeester op. “De belangrijkste is wellicht dat het zwembad binnen 3,5 jaar voorlopig moet opgeleverd worden. Maar dat mag geen probleem vormen aangezien we het nieuwe zwembad voor de zomer van 2024 willen openen. De start van de bouwwerken is trouwens al meteen na het bouwverlof van 2022 voorzien.” (MM)