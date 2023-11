Bredene huldigt Matthieu Bonne voor twee wereldrecords

Het gemeentebestuur van Bredene heeft ereburger Matthieu Bonne gehuldigd voor zijn twee wereldrecords die hij dit jaar heeft behaald. Familie, vrienden en sympathisanten waren erbij.

Het gemeentebestuur is fier op Matthieu en wilde dat met deze huldiging duidelijk maken. “Matthieu is voor geen kleintje vervaard. Op zijn onnavolgbare manier heeft hij dit jaar tot twee keer toe iedereen opnieuw verbaasd met prestaties die aan het onwaarschijnlijke grenzen”, zegt schepen van Sport Erwin Feys.

Twee wereldrecords

In maart brak Matthieu het wereldrecord non-stop fietsen in het Amerikaanse Arizona. In 7 dagen fietste hij 3619,72 kilometer. Hij zat 130 uur en 44 minuten op fiets.

En op het eind van deze zomer was er dan de geslaagde wereldrecordpoging voor de langste openwaterzwemtocht. In Griekse wateren ging Matthieu maar eventjes 131 km zwemmen in een tijd van 60 uur, 55 minuten en 43 seconden.