Brandweer moet beschonken Engelsman uit prikkeldraad bevrijden

Dinsdagmorgen even over 5 uur diende de brandweer van Brugge ter hoogte van de Speelmansrei in hartje Brugge een persoon te bevrijden.

Een groepje beschonken Engelsen waren aan de Speelmansrei afgedaald tot aan de waterlijn, maar één van hen kwam vast te zitten in de prikkeldraad en kon geen kant meer op.

Na een korte zoektocht trof de brandweer de man aan. Hij werd uit zijn benarde toestand bevrijd en kreeg de eerste zorgen in de ambulance toegediend.

De rest van zijn drinkebroers koos het hazenpad.