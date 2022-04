Bpost opereert straks vanuit nieuw distributiekantoor in Veurne

Bpost neemt op vrijdag 22 april het nieuwe distributiekantoor, gelegen in Duvenkot 3 in Veurne, in gebruik. Van daaruit zullen postbodes er op 61 rondes richting Nieuwpoort, Koksijde, De Panne en Veurne vertrekken. Later komen daar ook Lo-Reninge en Vleteren nog bij. Het nieuwe gebouw is groter, duurzamer en zal de werknemers van Bpost meer comfort bieden.

Met een oppervlakte van 5.432 vierkante meter biedt het nieuwe distributiekantoor drie keer meer ruimte dan voorheen. “Die ruimte is nodig door de marktveranderingen van de laatste jaren. De brievenpost neemt jaar na jaar af, en het aantal pakketten dat wordt verzonden neemt gestaag toe”, verduidelijkt Veerle Van Mierlo, woordvoerder Bpost.

“Door de ligging van het vorige gebouw was parkeerruimte daar tamelijk schaars. Met meer dan 10.000 vierkante meter is ook de parking aan het nieuwe gebouw drie keer zo groot. De professionele vloot van de postbodes bestaat uit 33 auto’s, 16 elektrische fietsen en nog eens 12 elektrische bike-trailers (fietsen met aanhangwagen).”

Koffiehoek

“Ook voor de privévoertuigen van de medewerkers is er voldoende ruimte op de parking. Bovendien is de bereikbaarheid een pak beter, want het nieuwe kantoor is vlak naast de snelweg gelegen. Het nieuwe gebouw biedt voldoende plaats voor een honderdtal medewerkers, met een ruime operationele zone, kantoren en verschillende vergaderzalen. Ook aan het comfort voor de medewerkers is aandacht besteed: zo is er een mooi ingerichte kantine en een koffiehoek.”

“Bij het uittekenen van het nieuwe distributiekantoor werd niet enkel gedacht aan operationele verbeteringen, maar er werd ook rekening gehouden met de ecologische aspecten”, aldus Veerle Van Mierlo. “Zo is het gebouw voorzien van zonnepanelen en een systeem om regenwater te recupereren en Bpost blijft investeren in het vergroenen van zijn aanpak.”

Elektrische voertuigen

“Na de verhuizing wordt ook een groot deel van het wagenpark omgezet naar elektrische voertuigen en wordt de post in het centrum van Veurne en op de zeedijk van De Panne tot en met Nieuwpoort bedeeld met elektrische fietsen met aanhangwagen.”

Het bedrijf wil als grootste werkgever van België ook de nieuwe locatie in Veurne verder uitbreiden en zal daarom voor de zomer nieuwe postbodes aanwerven.