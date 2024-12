Bowie is het allerleukste huisdier van West-Vlaanderen: puppy uit Wervik wint jaar lang gratis voeding dankzij KW

Het is officieel: Bowie uit Wervik is het leukste huisdier van West-Vlaanderen. Onze lezers verkozen de puppy van Lien Eggermont uit honderden inzendingen. Het levert de schattige viervoeter een jaar lang gratis voeding op.

De Krant van West-Vlaanderen ging voor het eerst op zoek naar Het Leukste Huisdier. Meer dan 400 West-Vlamingen stuurden een schattige foto van hun huisdier in, een veelvoud daarvan stemde op zijn of haar favoriete beestje. En de favoriet? Dat is Bowie uit Wervik. De zes maanden oude golden retriever is ook de favoriet van baasje Lien Eggermont (41). “Mijn man en ik zijn alle twee vurige muziekliefhebbers – je kunt vast al raden van wie we grote fan zijn. Ondertussen hebben we ook allebei al ons lijstje ingediend voor De Tijdloze van Studio Brussel, en bij mijn man staat David Bowie in de top drie”, glimlacht Lien.

Veel troost

Bowie de viervoeter kwam er op aandringen van dochters Helder (15) en Esther (12). “Zij wilden al heel lang een hondje, maar we hebben de boot lang afgehouden. Tot we in een jaar tijd plots onze geliefde oma én memeetje moesten afgeven. Zij waren allebei grote dierenliefhebbers, en dus leek het moment gekomen om dan toch een hondje in huis te halen. Het houdt de herinnering aan oma en memeetje levend, maar Bowie bood ook al veel troost in huis. ’s Avonds zijn z’n batterijtjes plat en komt hij gezellig bij ons in de zetel liggen”, aldus Lien.

“Toen we in één jaar onze onze oma én memeetje moesten afgeven, haalden we Bowie in huis” – Lien Eggermont, baasje van Bowie

Bowie heeft volgens Lien een pittig karaktertje. “Het is nog een jong dier, hé. Hij moet nog veel leren. Maar hij heeft zijn plekje in het gezin al ruimschoots verdiend. Bowie is een verbindende factor in huis – we hebben al veel gelachen en gewandeld samen. Maar ’t is ook altijd weer fijn thuiskomen met zo’n enthousiaste puppy. Bowie is altijd blij ons te zien”, klinkt het.

En nu mag hij een jaar lang gratis smullen, dankzij zijn titel van Leukste Huisdier. Goed voor een bon van 750 euro, te besteden bij Aveve. “Via Facebook en WhatsApp riep ik vrienden en familie massaal op om voor Bowie te stemmen, maar ik heb daarnaast ook handig gebruikgemaakt van de digitale nieuwsbrief van onze school”, vertelt Lien, die godsdienstles geeft aan de vierde- en zesdejaars van de RHIZO Zorgkrachtschool in Kortrijk.

“Ik was op het einde van het lesuur mijn mails aan het checken toen ik het berichtje van KW met het goede nieuws zag. Er volgde een klein vreugdesprongetje en ook mijn leerlingen waren superenthousiast. Ze hadden ook allemaal voor Bowie gestemd”, aldus Lien, die er, eenmaal thuis, samen met haar man nog een goed glas op dronk. En Bowie? “Die kreeg een lekker kluifje.”