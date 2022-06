Bourgondische banketten wijken voor evangelische vieringen in Heilig Hartkerk in Brugge

Geen pseudohistorische banketten meer, voortaan wel evangelische vieringen in de Heilig Hartkerk in de Vlamingstraat in Brugge. De Roemeense gelovige gemeenschap neemt haar intrek in de voormalige Jezuïetenkerk.

De Heilig Hartkerk dateert uit 1885. Meer dan een eeuw lang was de neogotische Heilig Hartkerk in handen van de Jezuieten. Maar de leegstaande kerk werd sinds 1974 niet meer gebruikt voor de eredienst en werd in 1990 ontwijd. Ze kwam in handen van het evenementenbureau Bruges Celebrations, dat er vanaf 1994 jarenlang voor hoofdzakelijk Britse toeristen pseudohistorische banketten organiseerde. De Heilig Hartkerk was de eerste kerk in Brugge die een nieuwe, niet religieuze bestemming kreeg.

Huur

Mede door corona werden er de voorbije jaren geen banketten meer op touw gezet in de Heilig Hartkerk. De Roemeense evangelische gemeenschap kwam overeen met de eigenaar van de kerk om het pand voor de duur van negen jaar te huren. Tot nu toe organiseerde Izvorul Vietii – de officiële naam van die kerk, in het Nederlands vertaald als bron van het leven – religieuze diensten in een loods van de voormalige borstelfabriek aan de Steenkaai in Sint-Pieters.

Parkeerdruk

Maar na een vijftal jaar moet de gemeenschap op zoek naar een nieuwe thuis. De buurt klaagt immers over een te hoge parkeerdruk en er is geen vergunning voor gebedsdiensten met 200 mensen op die plek. De Heilig Hartkerk is voor de Roemeense gemeenschap een ideaal alternatief. Brugge telt meer dan duizend Roemeense inwoners, na de Belgen zijn ze de tweede grootste groep. Er zij meer Roemenen dan Nederlanders en Fransen in Brugge!