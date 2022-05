Boter- en Kaasfeesten kunnen als vanouds doorgaan

Pinkstermaandag, 6 juni, bruist iedere centrumstraat van Diksmuide. Eindelijk kunnen de traditionele Boter- en Kaasfeesten opnieuw in volle glorie doorgaan. Als vanouds zijn er diverse animaties doorheen het centrum van Diksmuide.

“Er is weer heel wat te beleven”, vertelt burgemeester Lies Laridon. “Een beiaardconcert, boter- en kaasworpen, een kaasbuffet, verschillende optredens, de intronisatie van de ridders in de Orde van de Beuterwaeghe… Om 9.15 uur wordt er gestart met het beiaardconcert. De eerste boter- en kaasworp vindt plaats om 10 uur, vanop het stadhuis. Een kwartiertje later treedt de Koninklijke Harmonie Burgerskring op. De rondgang van de Kaasbollenfanfare vindt plaats om 10.30 uur; om 11 uur start de tweede boter- en kaasworp vanop het stadhuis en treedt Eveline Cannoot op in de Admiraal Ronarchstraat. De intronisatie van de Ridders in de Orde van de Beuterwaeghe start om 11.15 uur op het podium voor het stadhuis. De nieuwe ridders zijn: Bart Cafmeyer, regisseur van Feniks en de Kattenstoet, Ans Delepierre van het Hof van de Rhille en korpscommandant Quentin Van Kerckhoven.”

Na de intronisatie is het tijd voor de rondgang van de nieuwe ridders onder begeleiding van de Kaasbollenfanfare. Het heerlijke traditionele kaasbuffet, waarvoor men vooraf kan inschrijven (zie hiervoor www.bezoekdiksmuide.be ), start om 12 uur in Salons Saint Germain. Daarna volgen om 14, 15, 16 en 17 uur nog boter- en kaasworpen vanop het stadhuis. Om 15 uur is er een exclusieve kinderworp. Optredens van Kelsey Adams om 14.30 uur, van de Melando’s om 16 uur en van dansschool El Sanscha om 16.45 uur. “Op de Grote Markt zullen, zoals voorheen, ook tal van boter- en kaashandelaars een stalletje bemannen: de ideale kans om smakelijke, lokale producten aan te kopen. Verder is de traditionele markt omgetoverd tot een feestmarkt. In de omliggende straten is er een gezellige drukte waarbij de handelaars de deuren openzetten”, aldus burgemeester Lies Laridon.

Hapje en drankje

In de Generaal Baron Jacquesstraat zetten de handelaars hun deuren open en op het Italiëplein kan men van een hapje en een drankje genieten bij de optredens van dansschool El Sanscha. In de Admiraal Ronarchstraat en de Vredestraat staan diverse optredens gepland door Eveline Cannoot, Youston, Kelsey Adams en De Melando’s. De Stationsstraat en de De Breyne Peelaertstraat staan pop-up bars klaar om iedereen een fris drankje te serveren. De Statiewijk en de Bruinvissen serveren een natje, terwijl de KH Burgerskring een braadworst aanbiedt. “De markt is uitgebreid en marktkramers en handelaars heten iedereen welkom in de Koning Albertstraat en in de Kiekenstraat. In de Kiekenstraat gaat ook een rommelmarkt door. Het wordt een dag om gezellig van alles te genieten in Diksmuide-centrum”, besluit schepen Katleen Winne.