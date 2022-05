Boezemvrienden plaatsen zwembaden op maat met Alfapool: “Wisten dat we ooit samen zouden ondernemen”

Nadat ze samen al op de schoolbanken zaten, op de grasmat stonden en de werkvloer deelden, richten Alessandro Desmet (31) en Floris Fagoo (32) nu hun startup op: Alfapool. De twee vrienden uit Nieuwpoort en Alveringem plaatsen privézwembaden en maken zich daarbij sterk dat wie vandaag bestelt, deze zomer nog in zijn eigen tuin een duik kan nemen.

Alfamannetjes noemen ze zichzelf niet, hoewel ze na hun middelbare studies aan het College van Veurne hun vriendschapsband versterkten in studentenclub Moeder Westlandia. Ze deelden ook de kleedkamer én de kantine bij KV Koksijde-Oostduinkerke, en werkten jarenlang als project- en werfleider omgevingswerken bij Verhelst Aannemingen. Veel mannelijker kun je een bromance dus niet bedenken, maar de naam Alfapool is toch vooral een samentrekking van ‘Alessandro’ en ‘Fagoo’.

“De ‘pool’ – zwembad – kwam er in de coronaperiode achter te staan. Dat wij ooit samen zouden ondernemen, wisten we allebei eigenlijk al lang. We vormen een goed team, waarbij Floris eerder praktisch en ikzelf vooral technisch ben aangelegd. Door de hype naar privézwembaden die de voorbije jaren ontstond, werden onze plannen concreet”, zegt Alessandro.

Zo besloten ze om hun bouwkundige ervaring te bundelen en bijscholing te volgen voor de aanleg van zwembaden. Vorige week waagden ze zich aan de grote sprong en richtten ze hun eigen onderneming op.

“Wij kiezen voor kwalitatieve, betaalbare monoblok buitenzwembaden op maat, die bij een vaste partner in eigen land worden vervaardigd.”

Snelheid als troef

“Na de fabricage kunnen wij die op één week tijd plaatsen en voorzien van alle technieken. Dat betekent dat wie nu bestelt, over zeven weken al zijn zwembad mag verwachten. Als startup hebben we nu immers nog een vrij lege agenda, al lopen de eerste afspraken en orders ondertussen vlot binnen.”

“Als jonge ondernemers maken wij voorts het verschil door oog te hebben voor energiezuinigheid, wat tegenwoordig natuurlijk een hot topic is. Daarbij kun je als klant alles zelf opvolgen en aansturen met een app.”

Floris plaatste de voorbije week een eigen full option zwembad in zijn tuin in Alveringem, dat dienstdoet als showmodel. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via www.alfapool.be. (Wouter Verheecke)