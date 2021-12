Boekvoorstelling Heemkring uitgesteld

Afgelopen dinsdag had de feestelijke boekvoorstelling van het 28ste jaarboek van de Zultse Heemkring moeten plaatsvinden. Helaas moest de organisatie de voorstelling afblazen door de onverwachte verstrenging van de coronamaatregelen. “Cultuur ligt duidelijk in de onderste schuif bij de regering,” zegt organisator Willy Nachtergaele.

Het jaarboek van de Heemkundige Kring had als rode draad ‘100 jaar Roger Raveel’. “Raveel wordt al heel het jaar herdacht, maar hij is niet alleen een internationaal erkende kunstenaar, hij had ook een grote impact op de heemkunde. Hij heeft mee het huidige uitzicht van Machelen bepaald en heeft voor tal van bezienswaardigheden gezorgd. In het boek gaan we dieper in op het ontstaan van bijvoorbeeld de Raveelkapel of de wetenschappelijke evolutie die aan de basis lag van Raveels Nieuwe Visie.”

teleurstelling

“We hadden het boek graag feestelijk voorgesteld, maar de regering stak hier een stokje voor. We hadden een hele show voorbereid met opgenomen interviews, muzikale intermezzo’s en een podiumgesprek met Eric Van Craeyenest over het Zults dialect. We zullen dit alles op een ander moment moeten laten doorgaan. Heel jammer, cultuur ligt duidelijk in de onderste schuif bij de regering. Er is al veel gezegd over de cultuursector, maar vergeet ook het publiek niet. Onze boekvoorstelling laat de laatste jaren telkens de Gaston Martenszaal vollopen, nu moeten we opnieuw 200 mensen teleurstellen.”

De Heemkundige Kring had eerder al tegenslag omtrent de rechten voor afbeeldingen van Raveel en zijn werken. “Marleen De Muer, Raveels weduwe en erfgename heeft ons die rechten niet verleend. Zelfs tegen betaling mochten we niets gebruiken.

Het ergste is dan nog dat deze beslissing pas heel laat gevallen is, de lay-out van het boek was al af. Daarom zijn veel afbeeldingen in het boek noodgedwongen vervangen door blanco kaders en ook de nullen van de 100 op de cover zijn witte vlakken gebleven. Al is dit minder erg want dit geeft de cover nog een Raveliaans tintje.”

Ondanks de afgelasting van de voorstelling, is het boek nog steeds te koop. Het kost 30 euro en is te verkrijgen via luc.voet@telenet.be. (JF)