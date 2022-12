Boegie Woegie organiseert atypische kerstmarkt ‘Petit Marché de Menin’ dit jaar in De Steiger

Na twee jaar afwezigheid is de ‘Petit Marché de Menin’ op zondag 11 december weer helemaal terug van weggeweest. Cultuurorganisatie Boegie Woegie strijkt voor de zesde editie van haar atypisch, maar gezellig kerstmarktje neer in CC De Steiger.

Boegie Woegie ontvangt op zondag 11 december 16 standhouders in CC De Steiger. Tussen 11 en 17 uur brengen zij er hun waren aan de man, gaande van artisanale chocolade en ambachtelijk vervaardigde keramiek over handgemaakte hoeden tot authentieke juwelen, originele kaartjes en veel meer.

“Met ‘Le Petit Marché de Menin’ kiezen we er bewust voor om geen typische kerstmarkt te organiseren”, zegt Stijn De Smet van Boegie Woegie. “Onze standhouders zijn allemaal lokale creatievelingen die eigen gemaakte, artisanale en originele producten verkopen. Voor unieke kerstcadeautjes, die nergens elders te vinden zijn, ben je bij ons op de juiste plaats.”

“Verwacht ook niet de traditionele jingle bells-muziek of de gebruikelijke glühwein. Wel spelen we de muziek waarvoor onze cultuurorganisatie bekend staat en geapprecieerd wordt. De sfeer is altijd erg gemoedelijk. Je kan ook langskomen om gewoon een aperitief te drinken. We serveren onder meer onze eigen Picon en de betere streekbieren.”

‘t Postje

Het is de eerste en waarschijnlijk ook enige keer dat de ‘Petit Marché de Menin’ plaatsvindt in CC De Steiger, nadat de kerstmarkt in het verleden pendelde tussen verschillende locaties zoals de Figuranten, het Jukebox Museum en De Kleine Prins.

“Sinds vorig jaar beschikken we over een eigen pand op de Grote Markt, het voormalige café ’t Postje. Dat is nu nog niet gebruiksklaar, maar vanaf volgend jaar zullen we onze kerstmarkt daar organiseren”, besluit Stijn De Smet. (Carlos Berghman)