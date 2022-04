Bo Haek en Ellen Depreitere werken aan records en aan zichzelf: “Powerliften tilt ook ons zelfvertrouwen een stuk hoger”

De Brigandsgemeente heeft de twee sterkste vrouwen van het land onder haar inwoners. Bo Haek (22) brak het Belgisch record in alle disciplines en is Belgisch kampioene in de -84kg. Ellen Depreitere (19) brak het Belgisch record op deadlift in de +84kg.

“Ik heb de sport leren kennen via sociale media. Het account van Megsquats, die toen heel erg bezig was met de sport te beoefenen, sprak me enorm aan”, vertelt Bo Haek (22) die een master in de klinische psychologie volgt aan de Ugent. “Zij had toen ook een algemeen online powerliftprogramma dat ik volgde. Dit was in 2019, ik heb dit iets meer dan een jaar gevolgd.”

“Ik beoefende de sport al een eindje toen ik Ellen ontmoette. We leerden elkaar eigenlijk kennen doordat mijn vriend haar vriend kende. De vriend van Ellen was ook recent gestart met powerliften en Ellen had al een paar keer meegetraind met hem. Doordat Ellen in Ingelmunster woonde en ik toen ook, trainden we vaak samen. De sport heeft ons dus bij elkaar gebracht.”

Levensstijl

“Onze coach is Olivier Vervalle die coacht onder Lift Powerlifting. Ik ontmoette hem via sociale media. Ik kende toen nog niemand persoonlijk in de powerliftingwereld dus leerde ik het Belgische powerliften voornamelijk kennen via sociale media. Ik heb in die tijd Olivier een berichtje gestuurd met de vraag of hij me wou coachen.”

“De coach helpt ons eigenlijk met alles van de sport en meer. Hij maakt de trainingsschema’s op, helpt je met je techniek, voeding enzovoort. Maar ook als je persoonlijke struikelblokken hebt kun je bij je coach terecht. De sport maakt een groot deel uit van je levensstijl en daar komt veel wat bij kijken.”

“De sterkste prestatie die ik al heb neergezet is voor mij persoonlijk de vooruitgang die ik al over de jaren heen gemaakt heb. Zowel mentaal als fysiek ben ik veel sterker geworden en powerliften heeft hier een heel groot aandeel in. Verder ben ik ook al Belgisch kampioene geworden in mijn categorie, heb ik alle Belgische records gepakt en heb ik vorig jaar ook al op het Europees kampioenschap in Zweden gestaan.”

Records

“Mijn doelen voor 2022 waren alle Belgische records pakken in mijn categorie alsook een 400 kg totaal halen. Die records nemen is vroeger gelukt dan verwacht waardoor me nu nog het 400 kg totaal staat te wachten. Dit wil ik bereiken op het EK dit jaar. Op langere termijn wil ik graag nog meer internationale wedstrijden doen en de sterkste versie van mezelf worden.”

“Voor mij is het allemaal begonnen toen ik bezig was met vermageren”, weet de 19-jarige Ellen Depreitere die student opvoeder is. “Ik was op zoek naar een sport om meer in beweging te zijn en ik heb van alles geprobeerd: lopen, zwemmen, fietsen. Maar niets lag mij. Mijn vriend Matthias deed al aan powerliften en zo heb ik af en toe eens meegedaan met een training en dit lag mij wel. Na een tijdje ben ik dan ook bij Olivier gegaan voor coaching en zo ben ik in de sport beland.”

“Bo en ik zijn beiden van Ingelmunster. Zij is ook een hele grote motivatie voor mij. Ik ben zowel door haar als door mijn vriend begonnen bij onze coach Olivier Vervalle.”

Opoffering

“Zowel Bo als ik zijn nog student, dus natuurlijk is het soms moeilijk om je trainingen in een lesweek te combineren. Ik merk dat ik in de week geen tijd heb voor vrienden. Ik ga naar school, kom thuis, ga trainen en doe dan nog schoolwerk in de avond. Dus dat is wel een opoffering die je maakt, je vrienden wat minder zien. Maar zij snappen dit ook en steunen mij hier volledig in.”

“Momenteel zijn mijn sterkste prestaties in het powerliften het behalen van een nieuw Belgisch record op deadlift van 165,5 kg, mijn squat van 137,5 kg en mijn bench van 60 kg”, somt Ellen op. “Wat ook een sterke prestatie is van mezelf is mentaal groeien. Ik was vroeger heel onzeker over mezelf en dit is door het powerliften enorm gegroeid. Ik heb meer zelfvertrouwen en voel me beter in mijn vel dan vroeger.”

“Ik zou heel graag nog naar het EK en WK gaan. Dit is vooral voor mezelf om de ervaring en om het platform te delen met de sterkste mensen ooit. Maar natuurlijk eerst het BK dit jaar in september. Vooral gewoon verder groeien in de sport, meer fantastische mensen leren kennen van de powerlift community en genieten.”

(RV)