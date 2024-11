Blue Plaque voor gesneuvelde Canadese soldaat Alex Decoteau in Passendale

Op 30 oktober 1917 kwam de Canadese soldaat Alex Decoteau om in de omgeving van Passendale. Vandaag, op Indigenous Veterans Day, werd een Blue Plaque ingehuldigd in de ’s Graventafelstraat, de plaats waar hij stierf.

Een Blue Plaque is een blijvend herinneringsteken dat verwijst naar een beroemd persoon of gebeurtenis. De plechtigheid werd bijgewoond door familieleden van Alex Decoteau, de Canadese ambassadeur en leden van zijn korps en tal van aanwezigen. Ook de Canadese pers, waaronder CBC, de grootste omroep in Canada was aanwezig. “8 november herinnert ons niet alleen aan de vele offers van de inheemse gemeenschappen, maar ook aan Alex Decoteau. Zijn leven en nalatenschap verbinden ons rechtstreeks met de geschiedenis van de inheemse soldaten die zij aan zij streden in het Canadian Expeditionary Force”, stelde burgemeester Ingrid Vandepitte.

Decouteau maakte deel uit van de Red Pheasant Nation, één van de vele inheemse gemeenschappen in Canada, tevens was hij olympisch finalist in de 5000 meter (Stockholm 1912) en, voor zover bekend, de eerste autochtone politieagent in Canada (politiekorps Edmonton). In de Poppiesrun ingericht door ZOLO ( Zonnebeekse lopers) is de 5,5 km rum naar hem genoemd. De Canadese ambassadeur beloofde mee te lopen in de wedstrijd die op 24 november wordt georganiseerd. Decouteau symboliseert de moed, het doorzettingsvermogen en de toewijding van velen die ver van huis vochten voor de vrijheid van anderen.

“Het verhaal van de deelname van de Canadese ‘Indigenous People’ aan de Eerste Wereldoorlog werd erg lang onder de mat geschoven. Nochtans wees recenter onderzoek uit dat in die periode zeker 3.000 tot 4.000 leden van inheemse gemeenschappen dienst namen bij het Canadees Expeditiekorps”, stelt Het Genootschap Passchendaele Society 1917 vzw (GPS17), dat sinds haar ontstaan in 2005 regelmatig werkt rond het thema van de diversiteit van de troepen in Vlaanderen tijdens de Grote Oorlog. Het gedenkteken werd gerealiseerd door de Edmonton Police Service samen met GPS17, Corinne McLellan, en Toerisme Vlaanderen met de ondersteuning van Coopman Interieur.

Herinnering

“Met dit nieuwe gedenkteken willen we niet alleen de moed van Alex Decoteau herdenken, maar ook de herinnering levend houden aan alle First Nations soldaten die hun leven gaven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze plek herinnert ons eraan hoe mensen uit alle hoeken van de wereld samenkwamen in hun strijd tegen onderdrukking en onrecht, vaak op grote afstand van hun thuisland. Dit monument spoort ons aan om die verbondenheid te eren en om de offers gebracht door velen, ongeacht afkomst of cultuur, te blijven herinneren. Het is ook een boodschap voor de toekomst. Ze herinneren ons aan de kostbaarheid van vrede en het belang van solidariteit over grenzen en generaties heen”, aldus de burgemeester.

Aansluitend werd op een traditionele manier door een delegatie van Indigenous People hulde gebracht aan het graf van de gesneuvelde op het Passchendale New British Cemetery.