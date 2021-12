Bloemen Tine sluit eind dit jaar de deuren in Roeselare

De bekende bloemenzaak Bloemen Tine uit de Westlaan sluit op het einde van het jaar voorgoed de deuren. Medewerker Lorenz Leenknecht, die al vijftien jaar de rechterhand is van Tine, neemt het klantenbestand over en start in Moorslede de bloemenzaak Lo-flowers.

Tine Vergote (68) en haar echtgenoot Camiel Cardoen (70) zijn de zaakvoerders en drijvende krachten van Bloemen Tine. “Tine ‘zit’ al meer dan 50 jaar in de bloemen”, begint Camiel. “Op 16-jarige leeftijd is ze gestart bij bloemist Staf Kiepe in de Manestraat. Daar heeft ze vier jaar de stiel geleerd en toen Staf in de Westlaan een tweede winkel begon, werd Tine er gerant. In 1987 hebben we de winkel overgenomen en werden we zelfstandig. Drie jaar later hebben we het pand gekocht waar we nu nog wonen en werken. We hebben de hele benedenverdieping omgevormd tot winkel en bloemenwerkplaats en in 1991 zijn we dus verhuisd in dezelfde straat, slechts enkele huizen verder (lacht).”

“We hebben hier 30 jaar gewoond en gewerkt maar aan het werken komt nu dus een einde. Tine is er 68 en ik 70. We hadden graag nog een beetje verder gedaan maar het lukt niet meer, we hebben onze leeftijd.”

“Wij hebben alles gedaan: boeketten voor trouwfeesten, bloemen voor begrafenissen en jubileumfeesten, versieringen op grote feesten, noem het en we hebben het gedaan. Wij leefden en werkten op het ritme van onze klanten.”

Klanten soigneren

“Dat was altijd onze eerste doelstelling: onze klanten soigneren met bloemen en planten van de hoogste kwaliteit. En neen, we hebben geen dag tegen ons gedacht gewerkt. Indien ik mijn leven zou mogen herbeginnen, ik deed precies hetzelfde.”

“Eind dit jaar sluiten wij voorgoed onze deuren maar Lorenz, die hier al 15 jaar werkt, opent op 15 januari de deuren van Lo-flowers in de Kalkoenstraat 4 in Moorslede. Lorenz begint dan zijn eigen zaak en neemt ook de abonnementen en de cadeaubons over. Onze klanten zullen even goed bediend worden zoals vroeger.”

“Ik heb alles geleerd van Tine en ik zal dat nooit vergeten”

“Wij blijven hier in de Westlaan wonen op de eerste verdieping want alles is aangepast aan onze zoon Jelle die in een rolstoel zit. Tenslotte wil ik zeker nog alle klanten bedanken voor de jarenlange trouw aan ons. Het was een eer om hen altijd te bedienen.”

Onberispelijke kwaliteit

“Ik heb alles geleerd van Tine en ik zal dat nooit vergeten”, zegt Lorenz Leenknecht (32). In mijn eigen zaak Lo-flowers die vlakbij Beitem in Moorslede gelegen is, zullen we mooie bloemstukken, eigentijdse boeketten en sfeervolle groendecoratie aanbieden.”

“De werkwijze die ik bij Tine en Camiel heb geleerd en 15 jaar heb toegepast, neem ik vanzelfsprekend over in Lo-flowers. Dat betekent dat ik blijf inzetten op een uitmuntende service en bloemen van een onberispelijke kwaliteit. Als bijkomende troef komt er ook een webshop waar bloemen online kunnen besteld worden.”