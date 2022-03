Birgit Parmentier uit Marke schoolt zich om tot notarieel medewerker

Birgit Parmentier (39) uit Marke is al 15 jaar samen met haar man Bert Ostyn zaakvoerder van Floram Plantendesign in Marke, een zaak die al 15 jaar bestaat. Ze blijft daar de boekhouding doen maar runt nu ook samen met haar vader Jean ‘Racioo – kantoor Jean Parmentier’, waar ze nabestaanden van overledenen volledige ontzorging biedt op administratief vlak.

Jean Parmentier (66) werkt al meer dan 25 jaar als juridisch en fiscaal adviseur met een specialisatie in erf- en huwelijksvermogensrecht in Harelbeke. Hij heeft gedurende die jaren een grote ervaring opgebouwd in het afhandelen van nalatenschappen. Hij werkte 30 jaar in een notariaat maar deed daarnaast 25 jaar nalatenschappen in bijberoep. “Het wordt tijd dat ik een beetje minder ga werken”, zegt hij.

Successie

Jeans dochter Birgit startte drie jaar geleden een opleiding tot notarieel medewerker. “Het is de bedoeling dat we het kantoor nog vijf jaar samen runnen”, luidt het.

Toen Birgits papa vertelde dat hij graag zou stoppen met het gedeelte van het erfrecht, wou Birgit zich bijscholen om dat gedeelte over te nemen. “Mijn vader heeft natuurlijk al 30 jaar ervaring en die kan ik de komende vijf jaar nog wel gebruiken”, zegt Birgit. “Ik ben nu notarieel medewerker en onderhoud alle contacten met de klanten.”

Het belangrijkste dat Jean en Birgit in hun kantoor doen is de aangifte in de successie. “We geven advies en zorgen voor het attest van erfopvolging. Iedereen mag de aangifte in nalatenschap in principe zelf doen, maar elke situatie is anders waardoor het wel moeilijk wordt voor iemand die er geen ervaring in heeft. Er worden vaak fouten gemaakt en die worden dan beboet.”

“Wij verzorgen de administratieve verplichtingen naar de overheid toe en schrijven de nodige instanties aan. Als we zien dat het een uitzondering betreft waar de overleden bij leven iets zelf geregeld heeft en waarvoor je een notaris nodig hebt, dan werken wij samen met de notaris: we nemen contact en helpen de mensen verder. Meestal zitten de mensen in een moeilijke periode en de ontzorging op administratief vlak is een grote hulp voor hen.”

