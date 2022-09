Bewoners van Vlamingdam in Brugge woest om kapotgeslagen rioolbuizen

“Moeten de buurtbewoners het slachtoffer zijn van een aannemer die wil besparen? Neen toch!” sakkert Luc Pollet, die op de hoek van de Vlamingdam met de Komvest in Brugge woont.

De voorbije weken heeft Luc Pollet, de zaakvoerder van Lucky’s PC’s, al meerdere e-mails verstuurd naar de dienst Openbaar Domein, om zijn ergernis te verwoorden én om een oplossing te vragen voor de hinder bij de heraanleg van de Vlamingdam.

“Toen de aannemer in opdracht van de stad de straat openbrak, hebben de arbeiders niet eens een pneumatische drilboor gebruikt, zoals je toch zou mogen verwachten. Je moet geen ingenieur zijn om dat in te zien”, zucht Luc Pollet. “De straat is opengebroken door met kraankoppen op het wegdek te slaan! Dat zorgde voor grote trillingen en een enorm gedaver in de huizen. Sommige gevels vertonen barsten, andere gevels, zoals de mijne hadden al een barst door vrachtwagens die over losliggende riooldeksels daverden. Die barsten zijn er alleen maar groter op geworden.”

“Eén van de vele mails had positief gevolg, want na een tijdje begonnen de arbeiders toch een pneumatische boor te gebruiken. “Veel hielp het niet, deze manier om het wegdek kapot te schieten veroorzaakte ook trillingen. Een buurman nam contact op met het kabinet van schepen Mercedes Van Volcem, zonder resultaat”, vervolgt Luc Pollet.

Hels lawaai en schade

Tot overmaat van ramp is er nu volgens de buurtbewoner opnieuw grote hinder. “De oude rioleringen worden vervangen door nieuwe”, gaat Luc Pollet verder. “De ploeg die in de Vlamingdam aan het werk is, heeft er niks beter op gevonden dan die oude buizen met kraankoppen tot puin te slaan. Dat zorgt opnieuw voor een hels lawaai en schade. Die manier van werken is natuurlijk veel goedkoper dan wanneer je de buizen met camions vervoert naar een open plek, waar ze vernietigd worden.”

“Dat vergt veel transport met vrachtwagens. De aannemer wil goedkoper werken, ten koste van de buurt. We zijn helemaal niet gekant tegen de werken. Integendeel, we zij blij dat de Vlamingdam heraangelegd wordt. Maar de hinder mag toch wat beperkt worden”, aldus Luc Pollet.

In een reactie meldt schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem dat ze niet op de hoogte is van de problemen.