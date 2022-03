Beukelaremolen kan weer een miljoen kilogram malen

Schrik niet als molensteenmaker Hans Titulaer ooit heilig wordt verklaard in Merkem. Dankzij zijn expertise maalt de Beukelaremolen weer zoals het hoort. “En ik maar denken dat ik een molenaar ben”, zegt molenaar Bart Castelein vol ontzag.

De Beukelaremolen stamt uit 1777. In 2011 werd hij door een hevige wind vernield. Vijf jaar later herrees de molen, maar de jongste tijd ondervonden de vijf molenaars dat het meel niet meer werd gemalen zoals het moet.

“Vooral bij spelt ontstonden er problemen: het vocht werd uit het graan geduwd en het graan werd niet fijn genoeg gemaakt, waardoor de gluten niet werden vrijgemaakt en het brood niet voldoende kon rijzen. En spelt bevat vanzelf al weinig of geen gluten”, vertelt molenaar Marc Hindryckx. “De problemen werden almaar groter, en dus was het tijd om er een specialist bij te roepen.”

De molenaars klopten aan bij de gemeente Houthulst, die eigenaar is van de molen. De gemeente klopte op haar beurt aan bij de Nederlander Hans Titulaer.

Duizend euro

“Zijn bedrijf is het enige in Europa waar voltijds molenstenen worden vervaardigd”, zegt schepen Jeroen Vandromme. “Voorts restaureert hij molenstenen, doet hij het volledige onderhoud ervan, en geeft hij maaltechnisch advies. Kortom, een expert in zijn vak. We hebben hem gecontacteerd, hij is de molen komen inspecteren, en daarna heeft hij – voor zo’n duizend euro – de nodige herstellingen uitgevoerd. Daarbovenop heeft hij voor een dertigtal molenaars uit de omgeving een lezing gegeven op De Boot.”

Wat waren dan die nodige herstellingen? “Ik heb de groeven die weggesleten waren verbreed en verdiept”, zegt Hans Titulaer. “En de opening in de steen was verstopt, waardoor het meel te warm kreeg en samenkoekte, wat ervoor zorgde dat het onvoldoende bewerkt werd. Dat is nu ook opgelost. De stenen zijn weer goed voor vele tientallen jaren. Als je ze correct behandelt, zullen ze tot een miljoen kilogram malen.” Een miljoen kilogram, dat is niet weinig, zeker als je weet dat de Beukelaremolen nu jaarlijks zo’n 2.000 kilogram maalt.

Bart Castelein, molenaar en bezieler van De Boot, moest even bekomen: “Ik leefde in de waan dat ik al bijna 25 jaar molenaar ben. Maar ik ben eigenlijk pas vandaag molenaar geworden. Merci, Hans Titulaer, voor het delen van zoveel expertise! Merci, gemeente Houthulst, om Titulaer naar hier te halen.”

En die duizend euro die de gemeente heeft betaald voor de herstelling, dat valt héél goed mee. Hans Titulaer: “Een nieuwe kunststeen kost 2.000 à 2.500 euro, een natuursteen kost driemaal zoveel.” Nou. (ACK)

